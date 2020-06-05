Юбилейное послание кардинала Курта Коха

5 июня председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох обнародовал юбилейное послание по случаю двух памятных дат на пути экуменического служения Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В эти дни мы отмечаем два события, имеющих важное значение для дела христианского единства. 25 мая 25 лет назад святой Папа Иоанн Павел II издал энциклику об экуменическом служении Ut unum sint, – пишет кардинал. – Этим документом, обнародованным через тридцать лет после Второго Ватиканского Собора, он придал новый импульс соборному решению об участии Католической Церкви в экуменическом движении, назвав его необратимым путём Католической Церкви.

А 5 июня шестьдесят лет назад святой Папа Иоанн XXIII учредил тогдашний Секретариат по содействию христианскому единству, который в 1988 году был переименован в Папский Совет. От имени Святейшего Отца Папский Совет по содействию христианскому единству ведёт экуменический диалог с другими христианскими Церквами и церковными общинами, чтобы восстановить единство Тела Христова, пострадавшего в ходе истории от многочисленных разногласий. Эти два памятных события показывают, насколько важно экуменическое обязательство для Католической Церкви», – завершает свое послание ватиканский иерарх.