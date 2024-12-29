«Я хочу воспеть красоту Церкви». Проповедь Архиепископа Павла Пецци на открытие Юбилейного года надежды

Дорогие братья и сёстры!

Сегодня в кафедральных соборах по всему миру откроется Юбилейный, Святой год. Для нас это, прежде всего, повод прославить Господа, Творца, Отца, Его Сына, Иисуса Христа, Спасителя, Друга, Брата, и Святого Духа общения и единства, Утешителя, везде присутствующего и всё наполняющего.

Пресвятая Троица в Своём общении любви и милосердия даёт нам это благоприятное время и призывает нас к обращению нас самих, наших общин, наших отношений. В атмосфере обращения мы начинаем по-настоящему обращать внимание на Бога, на нас самих, на других людей в их конкретных условиях, на окружающую нас вселенную, наш общий дом.

Таким образом мы сможем содействовать развитию культуры мира, творить добро, созидать Царство Божие, помогать этому бедному миру возрастать в дружбе и общении, поддерживать надежду наших братьев и сестёр.

Прежде всего речь идёт о радостном возвещении Евангелия. Благая весть — это единственное событие в истории, способное по-настоящему внушать людям надежду.

Во время Адвента я много раз задавал вопрос: «Можно ли надеяться в нашем мире, в условиях продолжающихся войн, насилия и разрушений, в океане зла, где наш плот, кажется, с трудом держится на плаву? Можем ли мы ещё обоснованно надеяться?»

И ответ мы находим в смелом решении Папы Франциска объявить Юбилейный год: «Пусть этот год станет для всех моментом подлинной, личной встречи с Господом Иисусом, «дверью» спасения (ср. Ин 10,7.9); встречи с Тем, Кого Церковь на пути миссии призвана провозглашать всегда, везде и всем как «надежду нашу» (1Тим 1,1; Франциск, Булла об объявлении очередного Юбилейного года, 24 мая 2024).

Сегодняшнее событие даёт мне повод благодарить Пресвятую Троицу и прославить красоту Её самого прекрасного творения — Святой Церкви Божией, Церкви мучеников и святых, мужчин и женщин всех времён и мест.

Мне хочется воспевать эту чудесную красоту даже в ранах Церкви, которая присутствует в истории как мистическое Тело Христово и святой народ Божий, принимающий на себя плоть человечества, чтобы в ней могла обитать слава Божья.

Мне хочется воспевать необыкновенную красоту и молодость Церкви, которая живёт не для себя, а для мира. Она повинуется своему Господу и идёт по всем дорогам земли, чтобы возвещать Царство Божие. Она живёт ради миссии, поэтому она изучает все человеческие языки, древние и новые, она не боится проникнуть в цифровые пути и алгоритмы, потому что она от всего учится, и для всех у неё есть слово надежды.

Поэтому Церковь не стесняется передавать Иисуса Христа, распятого и воскресшего, единственного спасителя всех. Она живёт ради миссии: вот почему она усваивает призывы, вопль, слёзы людей всех стран и всех времён. Вот почему она практикует искусство распознания, вживаясь в каждую культуру и в то же время исследуя способы, с помощью которых каждая культура может стать песнью, прославляющей Бога.

Святая Церковь Божия в этом Юбилейном году хочет, чтобы все её дети стали учениками-миссионерами, уверенными в присутствии Иисуса, Который пришёл не осудить мир, а спасти его, Который пришёл не для того, чтобы Ему служили, а чтобы служить.

Я хочу также прославить необыкновенную красоту и рвение Церкви, которая призывает каждого человека исполнить своё призвание и взять на себя свою миссию.

Горит ли в нас желание делиться святыми словами Иисуса со всеми? Какого рода воспитание может передать не только доктрину, благочестие или дисциплину, но и огонь Духа, который делает всех миссионерами? Каким образом мы можем позволить дару Духа Воскресшего вести нас? Как мы можем позволить воплю мира и его страданиям, слезам и песням бедных побуждать нас к действию и направлять нас? Как мы можем помочь друг другу смотреть и видеть то, что реально происходит, а не только свои эмоции и чувства, и правильно это оценивать? Сможем ли мы помочь друг другу искать и находить друзей, у которых есть истинные идеалы? Сможем ли мы помочь друг другу не отчаиваться и не презирать себя за падения, слабости, ошибки, но вместе искать Того, Кто поможет нам не падать духом, называть грех по имени, но не поддаваться ему? Сможем ли мы помочь друг другу ставить перед собой большие цели в жизни, не столько успехи, сколько радостные плоды, которые вносят вклад в историю мира и Церкви? Сможем ли мы открыть красоту нашего общения во Христе, отношений в любви, радостной проповеди свидетелей Евангелия?

Мученичество, то есть свидетельство, — это утверждение Христа всей своей жизнью, так, как мы познали Его в общении: как смысл нас самих и всего, что мы делаем. Наше свидетельство — это не изолированный, индивидуалистический героизм. В этом Юбилейном году мы можем передавать красоту нашего общения: «смотри, как любят друг друга!», — говорили о первых христианских общинах с завистью.

«Быть на миссии — значит быть посланным кем-то, к кому-то, с кем-то» (Монсеньор П. Мартинелли). Этот «Кто-то» есть Сам Христос. Но Христос вовлекает в Свою миссию «Своих» и всех тех, кто поверит их слову, вплоть до нас.

Мы тоже, как и первые ученики, призваны, и посланы в мир (ср. Мф 9,9). Каждый может написать здесь своё имя. Иисус призывает «Своих» быть с Ним, а из этого «пребывания» в Нём — быть «посланными». Евангелист Марк описывает это яснее остальных: «[Иисус] взошёл на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов» (ср. Мк 3,13-15).

Быть с Иисусом значит также быть в общении с учениками, с Его друзьями, с теми, кого Он призывает. «Вы друзья Мои, — говорит Иисус, — потому что Я открыл вам всё» (ср. Ин 15,15). Дружба с Иисусом, общение тех, кого Он зовёт, — это прежде всего Его инициатива: не мы являемся инициаторами дружбы с Ним, не мы являемся инициаторами жизни в общении с Ним и в Нём, и между нами.

Иисус первым проявляет инициативу, Он призывает нас к общению с Ним. Это происходит в Крещении, которое находит своё зрелое выражение во встрече со Христом, встрече, в которой проявляется наше призвание, даже если не сразу явное.

Каждое призвание — это отголосок того, что сама жизнь есть призвание. Поэтому каждое призвание призвано жить дружбой со Христом, дружбой, которую Христос предлагает нам через общение в христианской общине. И поэтому каждое призвание также призвано взять на себя миссию, которую Христос продолжает в мире.

Игнатий Антиохийский, обращаясь к христианам в Риме, напоминает и нам: «Не будьте из тех, кто исповедует Иисуса Христа и при этом любит мир» (ср. Игнатий Антиохийский, Послание к Римлянам, 6).

В каком бы месте, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались — посреди площади или в тюрьме, держим ли мы в руках метлу или ручку для письма, находимся ли мы на видном месте или в безвестности, это сотрудничество с Христом в устроении Его Царства — наша задача, и она должна быть исполнена.

Эта способность к созиданию должна поддерживать нашу надежду сегодня в России. Таким образом мы строим места во времени внутри общества, внутри мира, а не гетто, где мы самоизолируемся. В этом смысле первым объективным фактором созидания Церкви являемся мы сами, там, где мы есть. Первое необходимое условие для созидания Церкви состоит в том, что я, какой я есть, с той силой или слабостью, которая у меня есть, пытаюсь созидать этот новый дом для братства среди людей. Это созидание, как говорится во всей традиции Церкви, — действительно и доброкачественно, если оно совершается вместе с епископом, который находится в полном общении с епископом Рима, Папой, преемником Петра.

Пусть в этом Юбилейном году обновляются наши гостеприимство и открытость, как об этом говорит Послание к Евреям: «Не забывайте гостеприимства; некоторые, практикуя его, сами того не зная, приветствовали ангелов» (ср. Евр 13,2).

Сейчас, когда в наших приходах появляются новые люди, стоит уделять больше внимания развитию и поддержанию служения гостеприимства. Но добродетель гостеприимства также говорит о позиции, которую нужно занимать по отношению к маргиналам, мигрантам, беженцам.

Я хочу сегодня воспеть красоту Церкви, Матери и служительницы, наставницы и ученицы, которая выбирает свой путь не как уставший и недовольный народ, ведомый уставшими и недовольными пастырями, но как народ, исполненный рвения Святого Духа, побуждающий каждого заботиться обо всех.

На этом пути Церковь спрашивает себя: кто придёт к ней со своим советом? У кого из мужчин и женщин, молодых и старых, бедных или богатых, найдутся слова утешения, увещевания, пророчества? Кто выйдет вперёд и скажет: «вот я!». И не только советуя и обсуждая, но и принимая на себя ответственность, и конкретные и совместные обязанности?

Обретёт ли Церковь, находящаяся в пути, ту лёгкость, ту радость, ту простоту, которые подобают ей для принятия решений вместе, не утомляясь бюрократией, не делегируя труд и ответственность одним лишь пастырям? Будет ли в Церкви мудрость, которая умеет говорить не потому, что ей, как она считает, есть что сказать или чему научить других, а потому, что она хочет быть эхом «тихого ветра», о котором не знаешь, откуда он приходит и куда уходит? (ср. 3 Цар 19,12; Ин 3,8)

В этом Юбилейном году я хочу воспевать красоту этой Церкви, которую я встретил, я хочу не бояться скрывать её хрупкость, из-за которой над ней издеваются и гонят её. Но я хочу также воспевать её великолепие, потому что она — город, стоящий на горе. Я хочу воспевать красоту Церкви, которая держит себя просто и искренне, и признаёт свой долг дать отчёт перед Господом и всеми своими детьми.

Святая Церковь Божья любит откровенность и несёт ответственность за свою жизнь, свои ресурсы, свою деятельность. Она чувствует обязанность благодарить за то, что получила, и её благодарность заключается в прозрачности и доказательстве использования полученных благ в тех целях, для которых она их получила.

В своей особой красоте и конкретности Церковь чтит законы, установленные властью, но при этом Церковь остаётся независимой от любой земной власти, и верной своей идентичности миссионерской общины. Она ищет пути, чтобы истинно жить в мире и напоминать миру о том, что он забывает свой долг, особенно по отношению к наиболее бедным и отверженным, к самым нуждающимся, особенно в сфере здравоохранения и образования, или когда он подавляет свободу, ограничивая право людей на вероисповедание, фактически не оставляя Богу места в жизни людей, семей и общества.

В этом Юбилейном году я хочу воспевать красоту Святой Церкви Божьей и пригласить всех вас разделить эту песню о красоте святой Церкви Божией, чтобы наши собрания не выгорали от умножения слов, а стали свидетельством удивления перед делами Бога, рвения к миссии, и красоты общения, в котором мы пребываем по благодати Святого Духа. Именно такой должна стать наша синодальная Церковь, живущая общением как вкусом к миссии: прекрасная Церковь, потому что она поклоняется и служит своему Господу.

И даже если история сегодня представляется нам трагичной, отмеченной войнами, соперничеством за власть, тысячей несправедливостей и злоупотреблений, мы знаем, что Дух вложил в сердце каждого человека стремление к подлинным и истинным братским отношениям во взаимной любви. Само творение взывает к нам о единстве и ответственном его использовании ради блага всей вселенной. Всё творение исходит из гармонии и стремится к ней, даже если оно страдает от разрушительной раны зла.

И тогда в этом Юбилейном году мы сможем испытать уже сейчас, на земле, спасительное общение с Богом, со всем человечеством и со всем творением, и уже сейчас начинать вкушать тот царский пир жизни, который Бог приготовил для всех народов.



29 декабря 2024 года

Москва, Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

(Фото — Ольга Хруль)