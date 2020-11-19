Вышла книга о попытках советской власти построить атеистическое общество в СССР

В 1988 году — в канун 1000-летия крещения Руси — в ходе опроса общественного мнения советские власти выяснили, что их идеологическая политика потерпела крах. Граждане не столько стремились к религиозной вере, сколько отторгали атеизм. Данные опросов, решение Михаила Горбачева и его окружения о сближении с РПЦ описаны в интереснейшей книге Виктории Смолкиной «Свято место пусто не бывает».

Издательский дом “Новое литературное обозрение” сообщает, что скоро в серии «Studia religiosa» выйдет книга Виктории Смолкиной «Свято место пусто не бывает», посвященная попыткам советской власти построить атеистическое общество в СССР.

«Свято место пусто не бывает. Место лучшей книги по истории советского атеизма заняло исследование Виктории Смолкиной», — так о её новой работе высказался историк и антрополог Юрий Слёзкин.

Когда после революции большевики приступили к строительству нового мира, они ожидали, что религия вскоре отомрет.

Отказавшись от традиционных религий, октябрьская революция 1917 года попыталась заменить их марксизмом-ленинизмом — идеологией, наделявшей индивидуальную, семейную и общественную жизнь новым смыслом. Взамен религиозных институций, большевики создали государственные учреждения, а марксистско-ленинский «научный атеизм» был провозглашен учением, разоблачившим ложность религиозных трактовок мироздания, человеческой жизни и смерти.

Отвергнув традиционные религиозные верования и практики, воинствующие атеисты-революционеры признали, что религиозное мировоззрение необходимо чем-то заменить, дабы установить прочную связь между личным опытом граждан и советской идеологией. Однако, как создать и распространить новую советскую космологию, оставалось неясным; вопрос этот вызывал даже некоторую тревогу.

Как заметил однажды Корней Чуковский, «освобождение» населения от религии, ее ритуалов таило в себе опасность: «Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. [Во время кремации] все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах».

Советская власть использовала различные инструменты — от образования до пропаганды и террора, — чтобы воплотить в жизнь свое видение мира без религии. Несмотря на давление на верующих и монополию на идеологию, коммунистическая партия так и не смогла преодолеть религию и создать атеистическое общество.

«Свято место пусто не бывает» — первое исследование, охватывающее историю советского атеизма, начиная с революции 1917 года и заканчивая распадом Советского Союза в 1991 году.

Опираясь на обширный архивный материал, историк Виктория Смолкина утверждает, что для понимания советского эксперимента необходимо понять советский атеизм. Автор показывает, как атеизм переосмысливался в качестве альтернативной космологии со своим набором убеждений, практик и духовных обязательств, прослеживая связь этого явления с религиозной жизнью в СССР, коммунистической идеологией и советской политикой.

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Профессор истории Виктория Смолкин-Ротрок (р. 1980) — исследователь религии, специалист в области коммунизма, холодной войны, атеизма и религии в России и бывшем Советском Союзе. Закончила аспирантуру исторического факультета Калифорнийского университета Беркли (США). Область научных интересов — советское атеистическое воспитание, «история повседневности». Занимается вопросами религиозной политики и секуляризма, советской космической программы, а также исследований Восточной Европы и Евразии. Преподает в Уэслианском университете (США).