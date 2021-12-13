Вышел в свет последний в 2021 году номер «Сибирской католической газеты»

Декабрьский номер официального издания Преображенской епархии почти полностью посвящен рассказу о прошедшем в Новосибирске всероссийском праздновании 30-летия восстановления церковных канонических структур/30-летия религиозной свободы.

В этом номере мы также завершаем публикацию обширного эксклюзивного интервью епископа Иосифа Верта, данного им нашему изданию в связи с 30-летием религиозной свободы и 30-летием его собственной архипастырской хиротонии.

Переживаемый ныне Церковью период Адвента и подготовка к великому празднику Рождества нашли свое отражение в материалах «Детской площадки», заботливо обустроенной нашим постоянным автором – сестрой-монахиней Рафаилой Годий.



Редакция «Сибирской католической газеты» желает всем своим читателям

благословенного Рождества и счастливого Нового Года!