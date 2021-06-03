Последний звонок прозвенел в Католической школе Новосибирска (ФОТО)

В первый день июня в новосибирской Католической школе Рождества Христова, опекаемой францисканским Орденом Братьев Меньших (директор — отец Коррадо Трабукки, OFM), прозвенел «последний звонок».

Подробности для читателей «Сибирской католической газеты» о Выпуске-2021 рассказала Оксана Кондратьева:

Вот и еще один 4-й класс покидает родные стены Католической школы.

Весь день 1 июня, с самого утра, ученики нашей школы решали разные головоломки, участвовали в командных и спортивных состязаниях, делали поделки, расставляли палатки, готовясь к виртуальному походу. Скучать не пришлось ни детям, ни взрослым.

В середине дня детей ждал вкусный обед, а по окончании всех конкурсов — мороженое!

Из-за ограничений, связанных с пандемией, в этом году у нас не было концертной программы в привычном формате — когда по доброй традиции все дети школы готовят театрально-музыкальные номера, и мы приглашаем на праздник родителей, а также прежних выпускников школы и других гостей. Поэтому вечером, после всей конкурсной программы, на празднование своего выпускного остались только ученики 4-го класса и члены их семей.

Но это ничуть не умалило дух праздника и торжественность «самого момента».

Дети и учителя подготовили оригинальную творческую программу: с песнями, шуточными уроками, в процессе которых и сами вдоволь насмеялись, и других порадовали. Не обошлось, конечно, без слез — от расставания со школой и любимыми учителями.

А завершился этот последний день учебного 2020/2021 года вновь за праздничным столом, который был подготовлен родителями выпускников.