Второй день визита Папы в Португалию за одну минуту — от Vatican News (ВИДЕО)

2 августа — второй день пребывания Святейшего Отца в Португалии. В резиденции апостольской нунциатуры в Лиссабоне Папа Франциск помолился с юными паломниками-украинцами об их многострадальной стране, а затем там же встретился с 40 молодыми людьми различных христианских вероисповеданий и разного происхождения, паломниками из Турции, пострадавшей от землетрясения в начале февраля этого года. Кроме того у Папы состоялась беседа со студентами в Католическом университете Португалии, а в приморском городе Кашкайш он встретился с подопечными Папского фонда Scholas Occurentes в его местном филиале. Центральным же событием дня стало участие Епископа Рима в официальной церемонии открытия Всемирного дня молодежи 2023 года…

Видео-отчет второго дня визита — в материале от Vatican News: