Второе воскресенье Адвента и престольный праздник отметили во Францисканском приходе Новосибирска (+ ФОТО)

Во 2-е воскресенье Адвента в новосибирском храме при Крестовоздвиженской обители францисканцев состоялась Божественная Литургия, которую возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт.

В этом году торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии было здесь перенесено с календарного 8 декабря на ближайшее воскресенье 10 декабря, чтобы позволить постоянным прихожанам, а также верным из других городских приходов разделить радость престольного праздника.

Нынешнее торжество проходило на фоне сильнейших морозов, которые в эти дни пришлось испытать на себе жителям большинства сибирских регионов России. Тем не менее самые стойкие прихожане и гости смогли добраться в воскресный морозный день до знаменитого левобережного прихода, расположенного по адресу: 2-й переулок Мира, дом 10.

Преосвященному Владыке сослужили хозяева прихода – отцы-францисканцы Виталий Костюк OFM (настоятель) и Коррадо Трабукки OFM (викарий, одновременно являющийся настоятелем местной монастырской общины), а также гости: эконом Преображенской епархии о. Александр Деппершмидт и священник-редемпторист из Кемерова о. Артур Вильчек CSsR.

Открывая богослужение, Правящий Епископ напомнил, что в прошедшую пятницу, когда вся Церковь литургически отмечала этот праздник, Папа Франциск по своему обыкновению посетил площадь Испании в Риме и возложил белые розы к знаменитому памятнику Божией Матери. Святейший Отец совершил там молитву и вверил Вечный город, а также весь мир – особенно тех, кто страдает от войн и несправедливости – материнской опеке Пресвятой Богородицы. Он отметил, что зло в мире рождается через сердце каждого человека. А ещё Папа сказал, что ‘нет мира без прощения и нет прощения без покаяния’. «Сейчас идёт время Адвента, поэтому будем просить прощения у Господа Бога за все наши грехи и будем совершать дела покаяния, чтобы Господь помог каждому из нас уменьшить, уничтожить это зло в нашем сердце. Ибо только тогда мы сможем надеяться, что наступит мир и благополучие на всей нашей земле» — сказал Отец Епископ.

Богословский и таинственный смысл праздника Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии раскрыл в своей проповеди отец Александр Деппершмидт. Он обратил внимание слушателей на то, что в праздничном литургическом чтении Церковь предлагает нам так называемое «Евангелие о Благовещении». При этом достаточное количество людей, в том числе многие практикующие католики, ошибочно полагают, что Непорочное зачатие Девы Марии означает, собственно, зачатие Ею Иисуса от Святого Духа. Но это совершенно не так, совсем не в этом заключается идея сегодняшнего торжества. Непорочное Зачатие Девы Марии – это именно Её зачатие! А связь Благовещения с этим Событием говорит о следующем: поскольку Бог знает всё наперед, заранее, уже предвидит решение Богородицы, предвидит Её выбор, то Он предварительно одарил Избранную Деву особой благодатью Непорочного зачатия и избавления от первородного греха. Однако, несмотря на это Божье Всезнание, Её выбор всё равно был настоящий, личный, потому что Она тоже должна была рассматривать варианты ответа, должна была именно выбирать, а не делать это автоматически или инстинктивно. Её fīat («да будет») — вот причина сегодняшнего торжества!

А единственная причина того, почему из всех людей именно для Неё Бог сделал такое исключение в освобождении от скверны первородного греха уже в момент зачатия – Сам Иисус Христос. Именно Его Ей предстояло зачать и родить. Она – Матерь Божия, а не чья-либо. Именно поэтому Бог делает Её такой исключительной. Всё, что в происходит Непорочном Зачатии – происходит не из-за Марии, а происходит из-за Христа. Как пишет Апостол Павел к Ефесянам (это чтение также звучало на праздничной Мессе): мы всё получаем, спасаемся и благословляемся во Христе.

«Бог нас во Христе благословляет, во Христе Бог нас избирает, через Иисуса Христа Он нас усыновляет, в Иисусе Христе мы сделались Его наследниками». (ср. Еф 1, 3-6. 11-12).

И поэтому можно продолжить, что именно во Иисусе Христе Богородица была Непорочно зачатая. Всё из-за Христа, потому что человек – христоцентричен. Мы созданы по образу и подобию Его, что даёт нам право называть себя детьми Божьими. Это мы как раз исповедуем в молитве «Отче наш». Непорочное зачатие Пресвятой Девы Марии показывает, что всё спасение, вся благодать для человека, в том числе и для Неё – в Иисусе Христе. Поэтому ‘виновник’ сегодняшнего торжества – это даже не Пресвятая дева Мария, а это – Иисус Христос! Поэтому Он и в центре Благовещения, именно о Нём там идет речь. Он всегда в центре нашего Спасения, и поэтому там, где Он, там всё благодатно, там всё чудесно, там всё небесно. И это для нас – самая главная причина искать Его близости, прикасаться к Нему, следуя примеру Божией Матери, Которая это делала на протяжении всей Своей жизни и даже в Своём Непорочном зачатии…

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После богослужения праздник продолжился в нижнем зале храма, где несмотря на трескучий мороз за стенами, в теплой семейной обстановке вместе со своим Архипастырем духовенство, сёстры-монахини, прихожане и приехавшие гости могли согреться ароматным чаем и по-домашнему приготовленным щедрым угощением.



(Фотографировали сестра Дарья Рассказова CSSE и Александр Эльмусов)