Встреча Рождества Христова в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Вечером 24 декабря 2024 года в Кафедральном соборе Новосибирска состоялось главное богослужение великого торжества Боговоплощения — Месса Навечерия Рождества Христова.

Вообще говоря, эта торжественная служба должна начинаться в полночь. Именно так это было принято здесь последние три года, и именно так — вот уже много лет — неизменно бывает в окормляемом отцами-францисканцами левобережном приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы. Однако нынче в приходе Кафедрального собора Преображения Господня решили, что рождественская Литургия должна начинаться всё-таки раньше – лишь немного позднее обычного вечернего богослужения – ведь это даёт возможность верным, живущим в разных концах мегаполиса, без особых сложностей вернуться после окончания службы домой и продолжить встречать приходящего в мир Младенца Иисуса за семейным праздничным столом.

Главную рождественскую Мессу в Столице Сибири традиционно возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт, которому сослужили настоятель Кафедрального собора священник Кшиштоф Корольчук SJ и духовник из местной общины Неокатехуменального пути священник Давид Трухильо Регаладо.

Также в праздничном богослужении, кроме многочисленных верных и гостей, приняли участие воспитанники Высшей Духовной Семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге Максим Григорьев и Кирилл Зимин.

В начале Литургии Правящий Архиерей совершил обязательный обряд освящения Яслей и вместе с одной совсем юной прихожанкой поместил в них фигурку Младенца Иисуса. А семинарист-пятикурсник Кирилл Зимин пропел «Провозглашение Рождества» — этот ритуал построен по аналогии с пасхальным ‘Exultet’.

В прозвучавшем после чтения Евангелия духовном размышлении настоятель прихода отец Кшиштоф поделился размышлениями, раскрывающими уникальную значимость события Боговоплощения.

Праздничное богослужение щедро украшала духовная музыка, прозвучавшая в исполнении приходского хора в сопровождении органа, струнных и духовых инструментов (органист и регент хора — Валерия Беляевскова).

В завершение Святой Мессы Владыка Иосиф поздравил свою паству с Рождеством на различных языках, на которых говорят верные и духовенство Преображенской епархии, и преподал присутствующим торжественное архипастырское благословение. А всем маленьким и юным участникам праздника Правящий Епископ вручил подарки от имени своего собрата-епископа — Святого Николая.

Со светлой радостью и вдохновением на всё Рождественское время прихожане и гости, живущие в разных концах большого Новосибирска, отправились в свои дома, дабы уже в семейной обстановке продолжить радостную встречу приходящего в наш мир Христа-Младенца…

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Некоторые моменты праздника смотрите в фоторепортаже Юлии Шулус, подготовленном специально для «Сибирской католической газеты»: