В Петербурге пройдет встреча российской католической молодежи (АНОНС)

С 23 по 27 августа 2023 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская встреча молодежи. Данная встреча приурочена ко Всемирным дням молодежи, которые пройдут в нынешнем году в Лиссабоне. Встреча в Петербурге — это возможность для молодых российских католиков приобщиться к духу мероприятия в текущих условиях: пройти вместе по следам участников ВДМ, чтобы становиться главными героями преобразования пастырства молодежи, как призывает Папа Франциск.



Тема встречи, в знак единства со Вселенской Церковью, звучит в унисон с темой Всемирной встречи в Лиссабоне: «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну» (см. Лк 1,39).

Мария из Назарета – величайшая фигура христианского пути. Она учит нас говорить Богу «да». В библейском эпизоде Посещения действие «вставания» являет Марию одновременно как милосердную женщину, и как миссионерку.

Поспешное отправление в путь — основная позиция Всемирных дней молодежи в 2023 г., отраженная в наставлении Папы Франциска: «Пусть евангелизация молодежи будет активной и миссионерской, ибо именно так они узнают и засвидетельствуют присутствие живого Христа». Папа Франциск обращается к молодым людям, призывая их быть смелыми миссионерами: «Куда нас посылает Иисус? Нет границ, нет пределов: Он посылает нас ко всем. Евангелие – для всех, а не для некоторых» (CV 177).

Возраст планируемых участников — от 16 до 30 лет. Несовершеннолетние участники должны предоставить разрешение от родителей и участвовать в сопровождении доверенного лица. Все это нужно делать через настоятелей, которые и формируют список.

(ВЗНОС участника будет составлять — ориентировочно — 1000 рублей. Также участники должны будут приготовить дополнительную сумму на транспортные расходы).

Приходы и общины собирают информацию о желающих принять участие и не позднее 28 февраля направляют список ответственному от Преображенской епархии – священнику Вадиму Ладыгину.

По решению Комиссии по делам мирян, движений и молодежи на встречу приглашены 250 молодых людей из всех четырех российских Епархий (по 90 из Московской и Саратовской, 50 — из Новосибирской и 20 — из Иркутской).