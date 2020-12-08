«Всемирная сеть молитвы Папы» стала ватиканским фондом

Папа Франциск издал хирограф, которым учреждает в качестве канонического юридического лица со штаб-квартирой в Ватикане фонд «Всемирная сеть молитвы Папы»; он будет находиться в ведении Общества Иисусова. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Всемирная сеть молитвы Папы продвигает молитвенные прошения, сформулированные Святейшим Отцом и предложенные для молитвы всей Церкви. Эта сеть зародилась более 175 лет назад, и у ее истоков стоит Апостольство молитвы, основанное во Франции в 1844 году отцом-иезуитом Франсуа-Ксавье Готреле. Вначале апостольство было задумано для молодых иезуитов, начинающих монашескую подготовку, а затем распространилось как апостольство молитвы о миссии всей Церкви: к нему примкнули около 13 миллионов человек из разных стран.

В своем хирографе Папа напоминает, что в 2018 году он уже придал Всемирной сети статус Папского общества, чтобы подчеркнуть ее вселенский характер. Теперь же Папа, желая наделить ее структурой, отвечающей потребностям эпохи, учреждает в качестве ватиканского канонического юридического лица фонд «Всемирная сеть молитвы Папы».

Новый устав фонда вступит в силу 17 декабря. С этого момента фонд будет непосредственно подчиняться авторитету Святейшего Отца, который будет им управлять посредством Госсекретариата, принимая во внимание тот факт, что исторически апостольство молитвы было вверено опеке Общества Иисусова. Поэтому директором новообразованного фонда Папа назначает иезуита Фредерико Форно, директора Всемирной сети молитвы Папы.

Имущество фонда составляет начальный вклад в 150 тысяч евро и 280 тысяч долларов.



На фото — Папа Франциск и о. Фредерико Форно SJ, директор фонда «Всемирная сеть молитвы Папы»