Все епископы мира вверят Пресвятой Богородице Россию и Украину

Вечером 25 марта в Ватиканской базилике Папа Франциск вознесёт молитву о посвящении Непорочному Сердцу Марии России и Украины. Покаянный молебен пройдет в единстве с поместными Католическими Церквами на всех континентах, передает Vatican News.

По сообщению директора Зала печати Маттео Бруни, Папа Франциск пригласил епископов всего мира и их священников присоединиться к нему в молитве о мире, посвящая и вверяя Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии.

Как сообщалось ранее, этот обряд – так же в праздник Благовещения Господня – совершит в Фатиме кардинал Конрад Краевский, Папский элемозинарий, в качестве посланника Святейшего Отца.