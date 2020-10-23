Временное соглашение между Ватиканом и Китаем о назначении епископов продлено ещё на два года

В коммюнике, опубликованном Залом печати 22 октября, в день истечения срока действия Временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, сообщается:

«Учитывая, что начальный этап применения вышеупомянутого соглашения, – имеющего фундаментальное церковное и пастырское значение, – был успешным благодаря взаимопониманию и сотрудничеству между Сторонами в данном вопросе, Святейший Престол намерен продолжить открытый и конструктивный диалог для продвижения жизни Католической Церкви и на благо китайского народа».

Обе стороны оценили различные аспекты применения Временного соглашения о назначении епископов и договорились, посредством официального обмена протоколами, продлить его срок действия ещё на два года, до 22 октября 2022 года.

Святейший Престол надеется, что Временное соглашение и его продление будут способствовать решению всё ещё открытых вопросов общего интереса, с особым вниманием к жизни католических общин в Китае, а также продвижению международных мирных перспектив в это время, обозначенное разносторонней напряжённостью на глобальном уровне.

Источник: Vatican News