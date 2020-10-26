Во всех епархиях Белоруссии католикам разрешили не участвовать в воскресной Мессе из-за COVID-19

Во всех епархиях на территории возобновляется реализация мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее такое решение приняли в Гродненской епархии и Минско-Могилевской архиепархии, а 23 октября стало известно об аналогичных решениях в Пинской и Витебской епархиях, передает Katolik.life со ссылкой на официальный сайт Римско-католической церкви в Республике Беларусь.

Белорусские епископы сообщили о том, что уделяют диспенсацию от участия в воскресной и праздничной святой Мессе следующим категориям верующих:

— людям пожилого возраста, которым особенно грозит инфекция коронавируса;

— лицам с симптомами COVID-19;

— детям и школьникам, а также лицам, которые ими непосредственно опекаются;

— людям, которые опасаются заражения коронавирусом.

Тем, кто будет пользоваться диспенсацией, рекомендуется соединяться с верующими, собранными на св. Мессы, при помощи средств электронной коммуникации и принимать духовное Святое Причастие, говорится в сообщениях, опубликованных на Catholic.by.

В то же время настоятели и администраторы приходов обязаны приложить все усилия, чтобы в храмах и местах пастырских встреч были сохранены соответствующие правила гигиены: поощрять верующих пользоваться масками или другими средствами защиты, обеспечить возможность пользования дезинфицирующими средствами, а при возможности — создать условия для социальной дистанции.

Религиозные встречи и другие мероприятия могут быть перенесены на другое время из-за сложной эпидемической ситуации.