Во время пандемии основы демократии были подорваны в 70 процентах стран мира — Иезуитский центр «Асталли»

Иезуитский центр помощи беженцев «Асталли» в сотрудничестве с факультетом общественных наук Папского Григорианского университета проведет цикл образовательных семинаров по теме «Демократические системы на карантине».

В описании курса говорится, что пандемия оказала негативное воздействие на демократические системы: «В то время как правительства были вынуждены ввести строгие ограничения для противодействия распространению вируса, многочисленные антилиберальные и авторитарные элементы этим воспользовались».

В 2020 году были предприняты повсеместные попытки ограничить свободу слова и свободу информации, с применением силы и лишением свободы в качестве репрессивной меры.

В то же время выросли случаи дискриминации, расизма, что нередко приводило к насилию и убийствам.

«Состояние демократических систем, но прежде всего само понятие демократии значительно ослабло и находится под угрозой», — подчеркивают организаторы курса. Это касается 70 процентов всех стран мира.

Семинары пройдут в онлайн-формате, участие в них бесплатно и открыто для всех.

Первое занятие – «Состояние демократических систем в мире» — состоится 12 мая. Речь пойдет о манипуляциях чрезвычайной санитарной ситуацией с целью ограничения демократических процессов и пространства гражданской активности.

Второе занятие – 19 мая – будет посвящено «Европе и демократии в Средиземноморье».

26 мая будет обсуждаться тема миграции: «Мигранты в Италии между демократическим представительством и законностью».

Каждое занятие будет длиться полтора часа. По завершении курса тем, кто принимал участие во всех трех встречах, будет выдан аттестат.



Источник: Vatican News