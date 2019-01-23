Власти Ростова-на-Дону подали в суд на местную католическую общину

Причина спора — оплата за земельный участок, на котором стоит храм . В мэрии считают, что местный католический приход задолжал городу за аренду свыше 85 тыс. долларов, сообщает информационный портал «Панорама» .

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск на сумму в 5,7 млн рублей (свыше 85 тыс. долларов) к ростовскому приходу Римско-Католической Церкви «Тайная Вечеря». Иск был подан городским департаментом имущественно-земельных отношений донской столицы.

Судебное разбирательство касается договора между приходом и ДИЗО, заключенного в феврале 2010 года. Согласно его условиям, католикам был передан в безвозмездное пользование сроком на год земельный участок в парке им.Чуковского.

— Земля предоставлялась для завершения строительства костела и духовного комплекса. По истечении срока действия договора участок не был возвращен городу», — уточнили в пресс-службе суда.

В 2013 году «Тайная Вечеря» оформила здание и строения, возведенные на участке, в собственность. А спустя три года во владение религиозной организации пришел и участок под строениями.

Однако, как утверждает истец, католический приход в период с 2013 по 2016 год не платил за право пользования земельным участком. В итоге накопилась задолженность, исчисляющаяся теми самыми 5,7 млн. руб.

Религиозная организация «Тайная Вечеря» РКЦ была зарегистрирована в Ростовской области в 1992 году. В настоящее время настоятелем прихода является священник Збигнев Бартошевский.

По информации СМИ, сумма активов «Тайной Вечери» по состоянию на 2017 год оценивается в 5,5 млн руб. Эта сумма явно не обеспечит вмененный ростовским католикам долг в случае, если они проиграют дело в суде.