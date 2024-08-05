Власти Петербурга хотят вновь переименовать площадь Труда в Благовещенскую

Власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос возвращения площади Труда в центре города исторического названия — Благовещенская. Об этом пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на «Интерфакс».

«Правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади. Закон Петербурга позволяет это, никаких препятствий не вижу. Но мы бы хотели посоветоваться с жителями нашего города. Проведем опрос. И если жители согласятся, примем соответствующее решение для того, чтобы переименовать площадь Труда в Благовещенскую площадь», – сказал губернатор города Александр Беглов в эфире передачи «Петербург: Новый взгляд» на телеканале 78.

Площадь Труда расположена в Адмиралтейском районе Петербурга. До 1918 года она носила название Благовещенской в связи с тем, что там находилась церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Как напоминает ТАСС, площадь на участке возле Английской набережной Невы, Крюкова канала и Новой Голландии сформировалась в XIX веке, когда там была построена церковь. После строительства на площади великокняжеского дворца она получила второе название — Николаевская. После Октябрьской революции Николаевский дворец был национализирован и переименован во Дворец Труда, это послужило поводом для присвоения площади нового названия.