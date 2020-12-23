Власти Греции запретили колядки и гуляния на Рождество и Новый год

Никаких послаблений карантина на Рождество и на Новый год в Греции не будет – запрещены колядки, массовые гуляния и большие компании, полиция будет следить за этим везде, заявил замминистра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

«Осталось несколько дней до Рождества. И в этот период необходимо продолжать проявлять осторожность, чтобы не рисковать после праздников столкнуться с новой вспышкой пандемии. Как мы провели другую Пасху, так и Рождество будет другим. Мы не пойдем на праздничный вечер в Рождество и в новогоднюю ночь, не будем собираться большими компаниями, чтобы праздновать, как в другие годы, за праздничным столом. Если мы не одни со своей семьей, мы можем собрать две семьи и до девяти человек, потому что даже в эти дни мы должны ограничить наш круг общения», — сказал Хардалиас на брифинге во вторник.

Он напомнил, что запрет на движение с 22.00 до 5.00 будет действовать в течение всех праздников, без исключения в канун Рождества и Новый год.

«Единственное «исключение» в канун Рождества будет заключаться в мерах контроля, которые будут проводиться по всей стране, особенно в крупных городских центрах и районах с высокой эпидемиологической нагрузкой. Греческая полиция и механизмы контроля будут везде, особенно в часы запрета дорожного движения, то есть с 10 вечера до 5 утра», — сказал замминистра.

По его словам, запрещено колядование – традиционное исполнение рождественских песен детьми и молодежью, за что хозяева дают им деньги либо угощение.

«Должно быть ясно, что дети не смогут выйти на улицу, чтобы петь колядки, так как в этом году все будет по-другому, и, кроме того, по этой причине не предусмотрено разрешение на передвижение», — сказал замминистра. Сейчас в Греции можно выйти на улицу только по шести причинам, которые необходимо указать в sms или в письменном заявлении.

Хардалиас напомнил, что ограничения будут действовать и в церкви. При этом власти Греции несколько ослабили их. «На Рождество, Новый год и на Богоявление разрешено совершать службы в присутствии верующих, то есть 25 декабря, 1 и 6 января в церкви могут находиться не более 25 человек, а в митрополичьих храмах — 50 человек. Обязательно использование защитной маски», — сказал Хардалиас.

По его словам, в других европейских странах это Рождество также будет другим. «Даже страны, в которых открылись магазины и рестораны, такие как Великобритания, были вынуждены снова закрыться, чтобы избежать новой вспышки пандемии после праздников», — сказал он.

Эпидемиолог, доцент медицинской кафедры Афинского университета имени Каподистрии, член комиссии экспертов по борьбе с коронавирусом Гикас Майоркинис призвал избегать компаний в период праздников.

«Все свидетельствует о том, что сбор в помещении с большим количеством людей, без использования маски, с песнями и шумными выступлениями создают оптимальные условия для передачи вируса. Поэтому чрезвычайно важно избегать их как можно больше. То, чего мы с трудом достигли на этом этапе, может измениться за чрезвычайно короткий период времени», — сказал эпидемиолог.

По его словам, идеальным вариантом было бы праздновать с семьей в одиночестве и избегать встреч с другими семьями. «Также чрезвычайно важно, чтобы уязвимые группы и пожилые люди не участвовали в таких встречах», — сказал он.

Источник: РИА Новости