Визит Преосвященного Штефана Липке в католическую общину Томска (+ ФОТО)

С 14 по 17 февраля 2025 г. вспомогательный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке совершил архипастырскую визитацию в томскую общину Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. Небольшим рассказом о первом визите (после недавней хиротонии) Преосвященного Штефана в этот старинный сибирский университетский город с нашими читателями поделилась прихожанка София Дорошенко.

В прошедшее воскресенье, 16 февраля, наш приход снова наполнился радостью и теплом. Это особенный день стал настоящим праздником для всех нас, ведь мы с большой радостью встречали владыку Штефана Липке SJ.

Во время Святой Мессы Отцу Епископу были вручены подарки, созданные руками наших прихожан. Среди них — герб, кольцо и посох, как знак выражения нашей любви и уважения.

Не менее важным моментом праздника стало выступление детей нашего прихода. Они подготовили трогательный подарок в виде сценки. Их искренние выступления тронули сердца всех присутствующих, и зрители просто не могли сдержать улыбок.

После завершения Литургии мы провели праздничное чаепитие, где каждый смог пообщаться с бывшим настоятелем, поделиться своими впечатлениями и провести время с друзьями и близкими. Этот момент стал прекрасной возможностью для укрепления связей между членами нашей общины и для создания новых приятных воспоминаний.

Мы благодарим всех, кто пришел и сделал этот день незабываемым: друзья, благодаря вашему участию мы смогли объединиться и вновь ощутить ту неповторимую атмосферу дружбы и поддержки, которая так важна для нашего прихода.



(Фото: ВК-паблик «Католическая Община г.Томска»)