Визит Папы на Мадагаскар завершился встречей со священниками, монашествующими и семинаристами

Последним этапом Апостольского визита Папа Франциска на Мадагаскар стала встреча со священниками, лицами посвященной Богу жизни и семинаристами, состоявшаяся воскресным вечером 8 сентября на спортивной площадке иезуитского Колледжа Святого Михаила в столице страны Антананариву. Святейший Отец призвал духовных лиц не допустить, чтобы кто-то «похитил их миссионерскую радость».



С приветственным словом к Папе обратилась сестра Сюзанна Ранарисоа, возглавляющая Конференцию сестер-монахинь Мадагаскара. Она подчеркнула, что монашествующие малагасийцы стремятся быть «максимально близкими стаду», вверенному их заботам, не теряя при этом из виду и задач евангелизации.



В начале своего пастырского и братского слова Предстоятель Вселенской Церкви призвал участников встречи помолиться за тех, кто по каким-либо причинам (в частности, из-за болезни или ввиду преклонного возраста) не смог принять в этой встрече участие. Святейший Отец призвал хранить «благодарную память о всех тех, кто не побоялся и сумел предпочесть всему на земле Иисуса Христа и Его Царство». «Вы являетесь наследием. И вы также оставите свое наследство тем, кто придет за вами», – сказал Папа, вспомнив при этом поименно различные Ордена и Конгрегации, трудившиеся на малагасийской земле и оставившие здесь свой след, а также высоко отозвавшись о подвиге епископов, священников и мирян-миссионеров, ставших пионерами местной евангелизации и прививших Мадагаскару «христианские корни», особенно «в тяжкие времена гонений, сохранив тем самым живое пламя веры на этой земле».



В основу своего обращения к духовенству Мадагаскара Папа Франциск положил текст из Евангелия от Луки, повествующий о том, как Иисус отправил на миссию семьдесят своих учеников (Лк 10,1-21). В этой связи Господь вознес Богу Отцу молитву славословия: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение». Так и лицо, посвятившее свою жизнь Богу, призвано жить, неустанно прославляя Господа и распознавая повсюду Его присутствие. Его главное стремление должно заключаться в том, чтобы быть как можно ближе к Господу. Это несовместимо с чрезмерной озабоченностью защитой своего личного пространства, своей личной автономии, а также с восприятием своего служения как одного из своих занятий в череде других. В этом случае духовному лицу будет угрожать опасность стать жрецом, «профессионально исполняющим священные обряды», а «миссионерская радость» будет при этом утрачена.



Вселенский Архиерей не обошел вниманием и тяжелых бытовых условий, в которых до сих пор проживают немало священников и монашествующих: без электроэнергии и водоснабжения, среди бездорожья и отсутствия средств коммуникации, в ситуации острой нехватки материальных средств, необходимых для пастырской работы и простого выживания. Но, несмотря на это, подчеркнул Папа, духовные лица на Мадагаскаре делают свой выбор и не изменяют ему: они остаются рядом с людьми, к которым их послал Бог, разделяют с ними все их нужды и заботы, несут одинаковые с ними тяготы. «От всего сердца благодарю вас за ваше свидетельство близости к людям, спасибо вам за выраженное желание всегда оставаться с ними, не пытаясь превращать свое духовное призвание в “трамплин к лучшей жизни”! Но вы остаётесь с людьми с сознанием того, что, как только что говорила сестра: “Несмотря на нашу незначительность и немощь, мы полностью посвящаем себя великой миссии евангелизации”. Лицо, посвятившее себя Господу в полном и подлинном смысле этого слова, – это женщина, мужчина, которые научились не уходить, а оставаться, которые всей душой желают найти себе место в Сердце своего Господа и в сердце своего народа», – подчеркнул Святейший Отец.



По окончании основной части встречи Папа Франциск имел в помещении Колледжа Святого Михаила беседу с собратьями по Ордену иезуитов, которая, как обычно, носила закрытый характер. Поздно вечером Святейший Отец вернулся на ночлег в Апостольскую администратуру в Антананариву, откуда ранним утром 9 сентября отправился в аэропорт, чтобы вылететь на остров Маврикий.



По материалам Vatican News