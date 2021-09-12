Визит Папы Франциска в Венгрию: встречи с религиозными и политическими лидерами

Утром 12 сентября Папа Франциск начал свой 34-й международный апостольский визит в Венгрию и Словакию, проходящий под девизом «С Марией и Иосифом – на пути к Иисусу». Первым этапом этого духовного паломничества стало краткое пребывание в Будапеште, приуроченное к завершению 52-го Международного Евхаристического Конгресса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



После официального приёма в аэропорту венгерской столицы состоялась приветственная церемония в столичном Музее искусств, встреча с властями страны – президентом Яношем Адаром и премьер-министром Виктором Орбаном, а затем с поместным епископатом.



В обращении к иерархам Святейший Отец подчеркнул центральную роль Евхаристии в жизни Церкви и напомнил, что Католическая Церковь в Венгрии особым образом связана с Жертвой Христа: множество мучеников – мирян, епископов, священников – были перемолоты как зёрна пшеницы, чтобы все могли насытиться Божьей любовью; они уподобились отжатому винограду, чтобы Кровь Христа стала соком новой жизни; они были переломлены, но их жертва любви стала евангельским семенем возрождения, посаженным в истории народа. Церковь, подчеркнул Папа Франциск, должна верно хранить своё прошлое и смотреть в будущее, находя новые пути благовестия.



В этом контексте епископское служение является пророческим голосом о злободневности Евангелия в жизни Народа Божьего и в сегодняшней истории. Святейший Отец предложил венгерским архипастырям некоторые советы по выполнению этой миссии: во-первых, они призваны быть смелыми глашатаями Благой Вести в обществе, где секуляризм растёт, а жажда Бога ослабевает. Нужно помнить, что источником живой воды является Христос, а структуры, институты и само присутствие Церкви в обществе служат лишь для того, чтобы пробудить в людях жажду Бога и принести им живую воду Евангелия: «Не бойтесь уделять место Слову Божьему и привлекать мирян: они станут руслами, по которым река веры снова оросит Венгрию».



Во-вторых, епископы призваны быть свидетелями братства. Перед лицом культурного, этнического, политического и религиозного разнообразия, присущего их стране, можно либо «закрыться в глухой защите нашей так называемой идентичности», либо же открыться другим и вместе с ними воплотить мечту о братском обществе. Святейший Отец привёл пример внушительного Цепного моста, соединяющего над Дунаем две исторические части города – Буду и Пешт: если мы хотим, чтобы река Евангелия достигла жизни людей, соединяя жителей страны узами братства, Церковь призвана наводить новые мосты диалога. Пастыри не могут считать себя «хозяевами стада», но должны показывать истинный лик Церкви, – приветливый для всех, открытый для диалога: это станет «сияющим знаком для Венгрии» и поможет Церкви, и особенно мирянам, быть закваской евангельского братства в каждой сфере жизни.



В-третьих, пастыри должны быть зодчими надежды. Даже посреди жизненных бурь Церковь призвана давать людям уверенность в том, что Бог милосерден, что Он любит нас и всегда готов простить и помочь встать. Искушение опустить руки исходит ни в коем случае не от Бога, но от врага: оно подпитывается во многих ситуациях, когда «за фасадом благополучия, под прикрытием религиозных традиций» скрываются тени. Переход от диктатуры к свободе в Венгрии был отмечен деградацией нравственной жизни, подъёмом преступного мира, торговлей наркотиками и даже органами; возникли глубокие социальные проблемы в обедневших семьях и среди молодёжи. В этих условиях Церковь следует проявлять близость, дарить людям внимание, свет надежды и утешения, ибо Господь всегда рядом, и Он дарует нам смелость и творческий потенциал, чтобы всегда начинать заново историю.



В заключение Папа Франциск поблагодарил венгерских пастырей за их служение, преподал апостольское благословение и вверил их труды опеке Пресвятой Богородицы и святого Иосифа.

После встречи с епископатом Венгрии, Папа Франциск встретился в будапештском Музее искусств с делегатами Всемирного Совета Церквей и некоторых иудейских общин страны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Предстоятель Вселенской Церкви выразил признательность за тёплые слова приветствия и отметил, что встреча верующих выражает их желание единства: этот непростой путь они проходят «с мужеством и доброй волей, поддерживая друг друга под взглядом Всевышнего, Который благословляет братьев и сестёр, живущих вместе» (см. Пс 132,1). Обращаясь к христианам, Папа отметил, что он мысленно направляется в аббатство Паннонхальма, где недавно представители Всемирного Совета Церквей встречались для совместных размышлений и молитв: «Молиться вместе, друг о друге, трудиться вместе с любовью ради нашего мира, возлюбленного Богом (см. Ин 3,16): это самый конкретный путь к полному единству».



В обращении к иудеям Святейший Отец высоко отозвался об их стремлении разрушить стены разделений прошлого: евреи и христиане хотят видеть в другом не чужого, а друга, не врага, а брата, и это благословенная перемена, обращение мировоззрения открывает новые горизонты, приносит очищение, которое обновляет жизнь. Величественные праздники Рош Ха-Шана и Йом Кипур, которые выпадают на это время, «являются благодатным поводом обновить приверженность этим духовным призывам». Бог отцов всегда открывает новые пути: «Как Он превратил пустыню в дорогу к Земле Обетованной, Он желает вывести и нас из бесплодных пустынь гнева и безразличия к долгожданной отчизне единства». Не случайно в Священном Писании люди, призванные особым образом следовать за Господом, должны были всегда выходить, чтобы достичь неизведанных земель. У Бога всегда есть «намерения во благо, а не на зло» (см. Иер 29,11), подчеркнул Папа Франциск. Здесь он вновь обратился к символу будапештского Цепного моста, благодаря которому обе части венгерской столицы «не сливаются, но соединяются». Всякий раз, когда в истории возникал соблазн поглотить другого, начинались разрушения; то же самое происходило, когда одни предпочитали отгородить других в гетто, а не интегрировать. Нужно быть бдительными и молиться, чтобы такое не повторилось, нужно вместе продвигать «воспитание братства», дабы не возобладал разрушительный антисемитизм, «который до сих пор таится в Европе и других странах». Будапештский мост, отметил Папа, поддерживают большие цепи, состоящие из множества звеньев. Каждый из нас – это важное звено одного большого моста, и «мы не должны жить с подозрениями и в невежестве, отдаляясь и расходясь». Древний Цепной мост помогает помнить о прошлом, в котором было немало страданий, тьмы, непонимания и преследований, но «обратившись к корням, мы обнаружим ещё большее духовное наследие: это сокровище позволит нам вместе построить иное будущее». Преемник Святого Петра поставил в пример великого венгерского поэта еврейского происхождения Миклоша Радноти, погибшего от рук нацистов: стихи из его записной книжки оставили свидетельство о свете веры и любви, который согревал его в холоде концлагеря и освещал тьму ненависти.



Папа Франциск призвал участников встречи создавать условия для уважения и продвижения религиозной свободы для всех: «Пусть никто вас не упрекнёт, что из уст людей Божьих исходят слова разделений, но только послания открытости и мира. В мире, раздираемом множеством конфликтов, это – лучшее свидетельство, какое могут предложить те, кто обрёл благодать познания Бога завета и мира». В заключение Епископ Рима подчеркнул: «Укоренённые в умении слушать Всевышнего и других, будем же помогать нашим современникам принимать и любить друг друга. Только будучи корнями мира и побегами единства, мы заслужим доверие в глазах мира, который смотрит на нас и желает, чтобы расцвела надежда».