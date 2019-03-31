Визит Папы Франциска в Марокко в разгаре

Вот и завершился первый день пребывания Папы Франциска в Марокко. Святейший Отец выступил с речью перед представителями властей, дипломатического корпуса и народа страны, нанес визит вежливости монарху, побывал в гостях у имамов и исламских проповедников, встретился в помещении организации «Каритас» с мигрантами и представителями организаций, оказывающих им помощь…

Речь у подножия Минарета Хасана

После краткой встречи в аэропорту Папа Франциск и Король Мохаммед VI прибыли на площадь перед Башней Хассана II-одним из наиболее известных архитектурных памятников Рабата, где состоялась официальная церемония приветствия. Согласно протоколу, прозвучали гимны, отданы воинские почести и состоялось взаимное представление делегаций. Затем Король и Папа обменялись речами. Это была не просто встреча с представителями властей и дипломатического корпуса, как это обычно имеет место во время таких путешествий. Это была встреча с народом: на площади и на соседних улицах собралось несколько десятков тысяч марокканцев, которых не остановил сильный дождь.

Обратившись к собравшимся, Предстоятель Католической Церкви подчеркнул, что этот визит является для него «поводом для радости и благодарности», ибо позволяет открыть богатство марокканской земли, ее народа и его традиций. «Благодарность, – добавил он, – которая открывает важную возможность для продвижения межрелигиозного диалога и взаимного познания между нашими двумя религиями, особенно теперь, когда мы отмечаем 800-летие исторической встречи святого Францискам Ассизкого с султаном аль-Маликом аль-Камилем». Подчеркнув важность «культуры диалога» в построении «открытого, плюралистического и солидарного общества», Епископ Рима призвал противопоставить «фанатизму и фундаментализму солидарность всех верующих», указав на общие для христиан и мусульман на ценности. В этом контексте Святейший Отец заметил, что «свобода совести и религиозная свобода» не ограничиваются свободой культа, но должны позволять каждому жить в соответствии с собственными религиозными убеждениями». Он одобрительно отозвался отозвался о решениях Международной конференции по правам религиозных меньшинств в исламском мире, прошедшей в марокканском городе Марракеш в 2016 году, и назвал «пророческим знаком» учреждение в 2012 году в Рабате по инициативе католиков и протестантов Экуменического института.

Далее Папа подчеркнул, что «настоящий диалог» побуждает принимать во внимание также мир, в котором живем, «наш общий дом». По его словам, 22-я Климатическая конференция ООН, состоявшаяся в Марракеше, является подтверждением того, что многие страны осознают необходимость «защищать планету, на которой Бога нас поселил» и заботиться о «настоящем экологическом обращение ради целостного человеческого развития». Наконец, как заметил Понтифик, явление миграции и серьезная кризис, вызванный им, побуждают нас искать конкретные средства для того, чтобы «искоренять причины, которые заставляют многих людей покидать свою страну, семью, попадая в условия маргинализации и пренебрежения». В декабре прошлого года, опять же в Марокко, состоялась Межправительственная конференция, посвященная разработке Пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. По словам Преемника Святого Петра, предстоит приложить еще много усилий для того, чтобы от обязательств, очерченных в этом документе, перейти к конкретным действиям и к реальному изменению отношения к мигрантам. «Речь идет о явлении, которое никогда не найдет решения в сооружении стен, распространения страха перед чужаками или в отказе в помощи тем, кто ищет законного улучшения условий жизни для себя и для своих семей», – завил Папа Франциск, добавив, что «утверждение подлинного мира возможно лишь в условиях стремления к социальной справедливости».

В заключение своей речи Святейший Отец отметил, что «христиане довольны тем местом, которое им отведено в марокканском обществе» и «желают внести свой вклад в созидание солидарной и процветающей страны, вдохновляемые стремлением к общенародному благу».

Встреча завершилась посещением Мавзолея Мохаммеда V, после чего Папа Франциск нанес в Королевском дворце визит вежливости Главе Государства.

В его ходе Папа и Король подписали общее Заявление относительно Иерусалима. «Мы считаем важным, — сказано в нем, — сохранить Святой Город Иерусалим как общее наследие человечества и, прежде всего, для верующих трех монотеистических религий – как место встречи и символ мирного сосуществования, в котором поддерживаются взаимное уважение и диалог. С этой целью необходимо сохранить и поддержать особенный мультирелигиозный характер, духовное измерение и особую культурную идентичность Иерусалима. Как следствие, мы выражаем надежду, что в Святом Граде будут гарантированы полная свобода доступа для верующих трех монотеистических религий к местам их культа и неукоснительно соблюдалось их право практиковать его, дабы в Иерусалиме из уст верных этих религий возносились к Богу, Творцу всех, молитвы о мире и братстве по всей земле».

Посещение Исламского института имени Мохаммеда VI

Несмолкающими аплодисментами встретили Папу Франциска и Короля Мохаммеда VI студенты Института, носящего имя монарха, в котором подготавливаются будущие имамы, проповедники и проповедницы. Это учебное заведение было открыто по инициативе Его Величества четыре года тому назад – 27 марта 2015 года – с целью воспитания религиозных лидеров, способных противостоять радикальным течениям в исламе. Поскольку Папа уже выступил в этот день с программной речью на площади у Минарета Хасана, слово на этот раз было предоставлено студентам. Но сначала был продемонстрирован видеоролик об истории и деятельности упомянутого учебного заведения, в котором обучаются также многочисленные иностранные студенты из разных стран Азии и Европы, но главным образом — из всех уголков Африки. В этом контексте особенно значимым было свидетельство студентки из Нигерии, где манипуляция религией со стороны экстремистских групп является очень серьезной, увлекая значительную часть молодежи и сея насилие.

Встреча с мигрантами и с теми, кто оказывает им помощь

Заключительным событием первого дня пребывания Папы Франциска с Марокко стала его встреча в помещении «Каритас» Рабатской архиепархии с мигрантами и представителями местных организаций, оказывающих им помощь. В своем выступлении Понтифик подчеркнул бесконечную ценность каждой человеческой личности, независимо от ее социального статуса, а также говорил о проблемах, связанных с принятием беженцев, их поддержкой и их интеграцией в жизнь оказавшего им гостеприимство общества.

Второй и заключительный день своего визита в Марокко Папа Франциск посвятил исключительно христианам этой страны…

Посещение Центра социального служения в Темари

Воскресный день 31 марта 2019 г. Святейший Отец начал с того, что рано утром попрощался с персоналом Апостольской нунциатуры, ставшей его резиденцией на время пребывания в стране, и отправился с частным визитом в Центр социального служения в городе Темари в 15 км от Рабата, проводимый сестрами-монахинями из Конгрегации Дочерей Милосердной Любви (называемых еще сестрами-шаритками). Это посещение было организовано в ответ на личную просьбу Понтифика, который во время каждого своего Апостольского путешествия стремится побывать в какой-нибудь благотворительной организации. Поместная Церковь в Марокко предложила для посещения наиболее активную структуру такого рода. Центр осуществляет свое служение в социальной сфере под руководством монахинь, которых в стране с любовью называют «rhibat», что в переводе с арабского означает «Божьи сестры». В сотрудничестве с многочисленными волонтерами они борются с неграмотностью взрослых, помогают получать образование детям, готовят обеды для нуждающихся, открыли детский сад, предоставляют психологические консультации и медицинскую помощь, в частности, лечат от ожогов. Помимо общения с монахинями, Святейший Отец также имел беседу с получающими в Центре помощь детьми и их родственниками.

Встреча с католическим духовенством и представителями Экуменического Совета Марокканских Церквей

Вернувшись в Рабат, Папа Франциск провел в католическом Кафедральном соборе Святого Петра встречу с католическими священниками, лицами посвященной Богу жизни, а также представителями Экуменического Совета Марокканских Церквей. Последний объединяет пять существующих в этой североафриканской стране конфессий: католиков, англикан, евангельских христиан, греческих православных и российских православных.

«В этой стране мало христиан. Но, на мой взгляд, это не проблема, хотя кому-то порой и может показаться, что жить в таких условиях нелегко», — такими словами Святейший Отец начал свое выступление, а затем отметил, что ситуация христиан в Марокко напоминает ему хорошо известную притчу, в которой Господь сравнивает Свое Царство с малой закваской, способной поднять большое количество теста (ср. Лк 13,21). Так и христиане в исламском окружении призваны, по словам Папы, уподобиться той закваске, закваске евангельских блаженств и братской любви, чтобы, таким образом, сделать реально присутствующим в их среде Царство Божие. «Это, дорогие друзья, означает, — пояснил Понтифик, — что наша миссия как людей крещеных, как священников и лиц посвященной Богу жизни, не очень-то и зависит от количества верных или от того общественного пространства, которое им принадлежит. Она зависит от нашей способности инициировать и порождать изменения в мыслях, удивление и сочувствие. Она зависит от образа нашей жизни в качестве учеников Христа в среде тех, с кем мы разделяем течение повседневной жизни со всеми ее радостями, испытаниями, скорбями и надеждами».

Встреча с духовенством в столичном Кафедральном соборе завершилась совместным чтением полуденной молитвы «Ангел Господень». После обеда с марокканскими католическими епископами и другими приглашенными лицами в здании Апостольской нунциатуры, во второй половине воскресного дня, Папа Франциск возглавит св. Мессу в крытом спорткомплексе имени Шейха Мулая Абделлаха. Сразу по окончании богослужения Святейший Отец отправится в аэропорт, откуда, по краткой прощальной церемонии, вылетит в Рим.



По материалам Vatican News