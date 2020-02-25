«Виноградник Рахили» пришел в Новосибирск

С 21 по 23 февраля в помещении «Каритас Преображенской Епархии» проходил духовный семинар проекта «Виноградник Рахили». О целях, задачах и инициативах этого движения рассказали посетившие редакцию «Сибирской католической газеты» его модераторы: сестра Мария Стелла Виттер, CJD (Владивосток) и Ирина Юрьевна Мальцева (Миссионерская община Verbum Dei, Москва):

Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения вашего движения.

Сестра Мария Стелла: «Виноградник Рахили» – это духовная программа, направленная на исцеление человеческой личности после совершенного аборта. Ее участники – это, в основном, несостоявшиеся матери. Но программа предназначена не только для них, но и для их мужей, для других их близких родственников, а также для врачей и медсестер, делавших аборт. Получается, что едва ли не каждая семья нуждается в таком исцелении: у кого-то был личный аборт, а кто-то был связан с этим убийством косвенно.

Наше движение возникло в США, в штате Филадельфия, а его программу написала мирянка-католичка, психолог Тереза Бёрк, сама мать пятерых детей. Она до сих пор руководит этой всемирной программой совместно с мужем. В свое время она, как психолог, вела группу реабилитации для женщин, переживших болевой шок. Одна из участниц группы призналась, что в ее жизни был аборт, а при ближайшем рассмотрении выяснилось, что аборты делали практически все женщины, входившие в группу. Это было в конце 80-х – начале 90-х годов. Тереза Бёрк попыталась разузнать у медиков, у коллег психотерапевтов, существует ли связь между абортами и заболеваниями внутренних органов, например, органов пищеварения, но никто не хотел поднимать эту тему. Тереза всё больше и больше углублялась в постабортивную проблематику и, в конце концов, сформулировала программу групповой реабилитации, а лучше сказать, духовного исцеления для женщин, сделавших аборт и тяжело от этого страдавших, – не всегда явно, а зачастую подсознательно.

Первоначально программа была рассчитана на 12 недель, и участницы группы встречались раз в неделю. Сеанс продолжался 3-4 часа. Но этот вариант в итоге не был признан оптимальным. Раскрыть себя на сеансе – дело совсем нелегкое, а затем следовала недельная пауза и всё приходилось начинать сначала. Кроме того, часты были пропуски сеансов по объективным причинам (болезнь, незапланированные события дома или на работе требующие личного присутствия, и т.д. и т.п.). Поэтому был выбран иной график, существующий до сих пор, – духовные семинары в «уик-энд», с вечера пятницы до второй половины дня в воскресенье. А в духовном смысле это путь от Страстной Пятницы до Светлого Воскресения. Этот путь связан с верой в Любящего Бога, а в основе его – Библия. Тереза называла свои духовные семинары «Живой Библией»: это вслушивание в Слово Божие, размышление об услышанном, а затем связанные с этим упражнения. Всё это помогает раскрыться навстречу исцеляющей благодати Божией. В субботу вечером предусмотрена исповедь, участие в Адорации, Покаянном богослужении. В воскресенье – святая Месса. Итого, имеем 40 часов молитвенной терапии. Кто-то получает исцеление сразу, кому-то требуются еще индивидуальные встречи, консультации или какая-то другая программа. Но и в этом случае пережитое на духовном семинаре – это важный и ценный этап.

А как Вы, сестра, пришли в это движение?

Сестра Мария Стелла: Я в движении с 2004 г. Тогда я была постуланткой своего монашеского Ордена Сестер-Канонисс в Иисусе Господе. Я в течение года работала волонтером в Вене в Католическом центре, оказывавшем поддержку женщинам, сделавшим аборт. Мы молились у дверей клиники, когда там проводили аборты, а в самой клинике были люди, отговаривавшие женщин от совершения этого преступления.

Я старалась лучше понять мотивацию женщин, решившихся на аборт. И еще: я по собственным наблюдениям убедилась, как сильно меняет сделанный аборт женщину. Женщина приходит на аборт одним человеком, а уходит совсем другим. Идя на аборт, она даже не подозревает, как ей потом будет плохо. Я видела, как страдают эти женщины, и у меня появилось огромное желание помочь им. И когда я узнала о программе Терезы Бёрк, у меня тут же созрело решение присоединиться к ней. Но, чтобы стать в этой программе полноценным сотрудником, нужно сначала побыть ее участником. Таковы условия. Я не делала абортов, но на групповых занятиях можно говорить о каких-то тяжелых ситуациях из своей жизни. В жизни каждого из нас были или имеются в настоящем моменты, которые нуждаются в исцелении Божиим милосердием. Так я спустя какое-то время стала помощницей.

А когда в 2009 г. я приехала во Владивосток, то оказалось, что программа «Виноградник Рахили» там уже действует, причем тоже с 2004 г. Эту программу инициировала во Владивостоке, Магадане и Красноярске женщина-католичка, психолог, бизнесмен родом с Аляски. Она же ее и спонсировала. Но так случилось, что к моменту моего приезда во Владивосток сотрудники и помощники движения в этом приморском городе перестали заниматься прежней работой, поскольку у них появились другие интересы. Тогда продолжить служение «Виноградника Рахили» было предложено мне. До 2016 г. мы работали с активисткой прихода Натальей Анисимовой, которая, собственно говоря, и возглавляла движение, а в последние два года тесно сотрудничаем с Ириной, проводим вместе с ней духовные семинары по всей территории России. Движение «Виноградник Рахили» предполагает работу в команде. В идеале группу опекают священник, профессиональный психолог и 5-6 помощников.

И каким же образом примкнули к движению Вы, Ирина?

Ирина Юрьевна: Я психолог. С 2005 г. работаю в Центре семьи при Московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В 2007 г. к нам в гости приехал Анджей Венглер, польский психолог, католик, посвятивший постабортному синдрому всю свою жизнь. Он обучал нас тому, как следует работать с женщинами, страдающими от этого недуга. С этого времени я сама стала проводить небольшие семинары соответствующей направленности, пользуясь полученной программой, которая была значительно шире, нежели программа «Виноградника Рахили», и включала минимум 60 академических часов. Будучи написана мужчиной, она, к тому же, была более жесткой. У меня сложилось ощущение, что в используемой мной программе было бы неплохо что-то поменять: ведь женщины, которые к нам приходят, и так очень сильно страдают от посттравматики. Особенно в первые четыре дня они проживают очень много боли. Порой используемые в моих семинарах подходы скорее еще больше травмировали их, чем исцеляли. Так у меня появился запрос на другую программу.

Два года назад я побывала во Владивостоке, пришла в храм на воскресную Мессу и услышала там объявление о ближайшей встрече «Виноградника Рахили». Тогда же я познакомилась с сестрой Марией Стеллой, сообщила, что сама с 2007 г. работаю в той же теме и получила приглашение на семинар, куда приехала вместе со своими клиентами – теми, кто прошел реабилитацию по моей прежней программе. Мне довелось на собственном опыте убедиться в огромной целительной силе программы «Виноградник Рахили» как для меня лично, так и для моих клиентов. Собственно говоря, «каждой первой» женщине на нашем постсоветском пространстве необходима такая исцеляющая помощь. Я включилась в работу и, благодарение Богу, наша программа постепенно начинает «раскручиваться». Наша цель – охватить ею как можно больше городов России.

Где Вы, работая в этом составе, «в связке» с сестрой Марией Стеллой, уже провели семинары?

Ирина Юрьевна: Дважды в Иркутске, по одному разу в Москве и Уссурийске. Мы приглашаем на наши духовные семинары всех женщин, независимо от их вероисповедания. Однако с самого начала ставим их в известность, что наша программа – это программа Католической Церкви. В ходе ее реализации мы раскрываем страницы «Живой Библии» и обращаемся к Иисусу Христу как к единственному настоящему Целителю. Без Него исцеления не сможет совершить ни один человек в мире. Мы также приглашаем на наши встречи супругов и молодых людей, чьи девушки, может быть, делали аборт.

Очень интересная встреча была у нас в Москве. Группа была чисто католическая, и по меньшей мере три женщины пришли на семинар не для себя, а для того, чтобы познакомиться с программой и потом говорить о ней другим людям. У них когда-то прежде были аборты, но они выказывали уверенность, что молитвой и Таинствами уже всё исцелено. В настоящем эти женщины сами несут служение в Церкви: кто-то как катехизатор, кто-то как аниматор группы Молитвенного исцеления семьи. Но, придя на наш семинар и погрузившись в его работу, им пришлось удостовериться, что на самом деле исцелено у них далеко не всё. Познав на опыте, как глубока нанесенная абортом травма, но и как сильна даруемая через наш семинар исцеляющая благодать, они захотели присоединиться к нам в качестве волонтеров.

Вам помогают священники приходов, в которых проводятся семинары «Виноградника Рахили»?

Ирина Юрьевна: Да, конечно. В наших семинарах обязательно участвует священник, но прежде мы даем ему прочесть учебник с изложением принципов и методик нашей программы.

Этот учебник – свой для каждой страны?

Сестра Мария Стелла: Нет. Наше движение носит международный характер и работает по одной программе. Поэтому и учебник у нас един (он был написан основательницей нашего движения Терезой Бёрк), но имеются его переводы на национальные языки, в том числе и на русский язык. При проведении любого семинара мы уведомляем об этом главный офис движения в США.

И вот теперь Вы проводите первый семинар в нашей Преображенской епархии. А каковы Ваши планы на будущее?

Ирина Юрьевна: В сентябре собираемся провести в вашей епархии еще один такой семинар. Через две недели вместе с отцом Максимом Поповым проведем семинар в Ачинске. С 3 по 5 апреля – в Иркутске. В начале июня – в Москве. Потом наш ждет Санкт-Петербург – мы получили оттуда приглашение, и уже больше года ждет Астана. Как видите, мы работаем достаточно интенсивно.

После каждого такого семинара у Вас появляются помощники?

Ирина Юрьевна: Да. По окончании каждой встречи мы спрашиваем, хочет ли кто стать волонтером. Существуют различные виды помощи: кто-то берет на себя организационные и хозяйственные моменты встреч, а кто-то ассистирует при проведении самой встречи.

Что бы Вы хотели сказать напоследок нашим читателям?

Ирина Юрьевна: Я бы хотела сказать, что наша программа исцеляет не только сам по себе постабортивный синдром, но и все сферы жизни. Она исцеляет не только того человека, который непосредственно участвует в нашем семинаре, но и всю его семью: отношения между супругами, отношения с собственными родителями, отношения со своими детьми и внуками… Исцеление охватывает все отношения и связи исцеленного человека. Наша программа помогает получить прощение и простить себя. В этом и состоит исцеление.



Узнать больше подробностей о движении «Виноградник Рахили и ознакомиться с расписанием его предстоящих семинаров можно на сайте www.rachelsvineyard.org

Контакты модераторов движения «Виноградник Рахили» на территории России:

e-mail: vinogradnik.vladivostok@gmail.com

тел: +79025413327