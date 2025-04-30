VII Всеобщая конгрегация кардиналов и обращение ко всем верным

30 апреля в Ватикане состоялась VII Всеобщая конгрегация кардиналов. На ней присутствовали 180 кардиналов, в том числе 124 избирателя, передает Vatican News.

Иерархи обсудили, в частности, финансово-экономическое положение Святейшего Престола; кардинал Маркс, координатор Совета по экономике, говорил о проблемах и перспективах, связанных с дальнейшей поддержкой Папских реформ. Затем прозвучало 14 докладов, затронувших вопросы экклесиологии Народа Божьего, поляризации в Церкви и разделений в обществе; синодальности и епископской коллегиальности как способе преодоления поляризации; призваний к священству и монашеству. Кардиналы многократно ссылались на тексты Второго Ватиканского собора – Lumen Gentium и Gaudium et Spes.

Зал печати Св. Престола сообщил, что 9 кардиналов-избирателей еще не прибыли в Рим; некоторые из них подтвердили свое участие, ожидается подтверждение от других. Не исключено, что один из кардиналов, Винко Пульич, из-за серьезных проблем со здоровьем будет голосовать на конклаве из Дома Святой Марфы.

В этот же день Коллегия кардиналов обратилась к Народу Божьему с просьбой «переживать этот церковный момент как событие благодати и духовного распознавания, внимательного к воле Божьей».

«По этой причине, — говорится в коммюнике Святейшего Престола, — осознавая ответственность, к которой они призваны, кардиналы чувствуют необходимость молитвенной поддержки со стороны всех верных. Это будет истинная сила, которая в Церкви содействует единству всех членов в одном Теле Христа (1 Кор 12,12). Перед величием предстоящей задачи и безотлагательными проблемами настоящих времен прежде всего необходимо сделаться смиренными орудиями бесконечной Премудрости и Промысла Небесного Отца, в послушании Святому Духу. Поистине Он – протагонист жизни Народа Божия, Тот, Кого мы должны слушать, принимая сказанное Им Церкви (ср. Откр 3,6)».