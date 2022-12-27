Вифлеем снова принимает паломников

24 декабря в Вифлееме рождественскую ночную Мессу возглавил латинский Патриарх Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла. Праздничное богослужение состоялось в базилике Св. Екатерины Александрийской, прилегающей к базилике Рождества. Сообщает русская служба Vatican News.

Святую Мессу сослужили пятеро епископов и 130 священников. На литургии присутствовали представители гражданских властей, местные верующие и паломники, число которых вернулось к уровню 2017 года; власти надеются в скором времени достичь рекордных показателей 2019 года.

В начале проповеди монсеньор Пиццабалла выразил радость по поводу того, что францисканская церковь Св. Екатерины заполнена верующими и возвращается к нормальной жизни после двух лет ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Архиепископ упомянул конфликты на Святой Земле и в Украине, источником которых, по словам иерарха, является насилие не только в политике, но и в социальных отношениях, в СМИ, в школьной среде, в семьях, а иногда даже в христианской общине. «Насилие, похоже, стало нашим основным языком», – отметил латинский Патриарх Иерусалима и выразил пожелание, чтобы «Младенец Иисус возродил в нас доброе отношение к каждому человеку, укрепил доверие ко всем и поддержал наши труды во имя мира, милосердия и справедливости на Святой Земле и во всём мире».

Вифлеемская полуночная литургия завершилась процессией и поклонением Младенцу Иисусу в Гроте Рождества Христова.

О. Рами Асакриех, настоятель вифлеемского прихода Св. Екатерины при храме Рождества Христова, в интервью Радио Ватикана сказал: «После пандемии COVID-19 у нас теперь большие надежды. Мы видим множество групп. Это Рождество со многими людьми, как прежде». Иеромонах выразил надежду на прекращение войн, которые – помимо драмы гражданского населения – ведут к тяжёлым последствиям для христиан Святой Земли, и так подвергающихся серьёзным испытаниям. Однако самое худшее было вызвано пандемией коронавируса, отметил настоятель: «Мы стараемся сделать всё для достойной жизни христиан, чтобы они могли мирно жить со своими семьями и выдержать эту ситуацию страха и нестабильности».

По сообщению церковных властей Святой Земли, на Рождество израильские власти выдали более 10 000 разрешений для христиан с западного берега реки Иордан и из сектора Газа на поездки в Вифлеем и в другие святые места, чтобы помолиться и встретиться с родственниками; эти пропуска действительны до 20 января 2023 года.