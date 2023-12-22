Видеопроект о композиторе-иезуите Доменико Дзиполи вышел в финал Всероссийского конкурса

Видеопроект «Доменико Дзиполи ‒ композитор латиноамериканского барокко», созданный при содружестве Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Студии «Кана» и Культурного центра «Иниго» вышел в финал III Всероссийского конкурса научно-творческих проектов студентов и аспирантов «Консерваторская наука».

Всероссийский конкурс «Консерваторская наука» проводится Российской академией музыки имени Гнесиных в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участники конкурса готовят видеопроекты, сюжет которых отражает тему научной, творческой или просветительской работы.

Данный проект посвящён жизненному пути Доменико Дзиполи (1688, Прато —1726, Кордова), талантливого музыканта, который оставив всё, вступил в Общество Иисуса и отправился на миссию в Латинскую Америку. Он прожил недолгую жизнь, не успел принять таинство рукоположения в священники, заболев туберкулёзом. Его вклад в литургическую музыку и христианскую культуру имеет неоценимое значение.

В финальный этап конкурса прошли три проекта, представленные обучающимися Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, среди которых — «Доменико Дзиполи ‒ композитор латиноамериканского барокко».

Авторами представленного видеопроекта являются: студентка 4 курса фортепианного факультета Дарья Гурезова (на фото), директор Сибирского католического телевидения «Кана» с. Татьяна Авдокушина MSC и сотрудница Культурного центра «Иниго» Лина Городецкая. Научный руководитель проекта – кандидат искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано Анна Недоспасова.

Финал конкурса состоится 26 декабря в Концертном зале РАМ имени Гнесиных, а награждение победителей – на Новогоднем научном балу, который пройдёт 27 декабря в Доме Пашкова, г. Москва.



«Дзипаки», молитва к Богородице на языке племени чикитос (Парагвай):