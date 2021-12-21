Видеопослание Папы научному сообществу Католического университета Святейшего Сердца

19 декабря Папа Франциск направил видеопослание научному сообществу Католического университета Святейшего Сердца, которые принимали участие в торжественном открытии нового учебного года, отмечая столетие со дня основания своего ВУЗа.

После богослужения в миланской базилике Святого Амвросия под предстоятельством архиепископа Марио Дельпини участники церемонии выслушали обращение Папы, которое транслировалось в актовом зале; среди гостей была президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пламя, надежда и служение: эти три слова, отмечает Епископ Рима, могут олицетворять духовные истоки Католического университета Святейшего Сердца. Папа Франциск поздравляет университет, который основали о. Агостино Джемелли и его соратники, с важным юбилеем: это «великое культурное учреждение» верно следует образовательной традиции благодаря преданности тысяч своих выпускников. Именно образование, подчёркивает Папа, является «одном из самых эффективных способов гуманизации мира». Идентичность Университета Святейшего Сердца проявляется в его ясном и неизменном культурном и духовном наследии, которое не отвергает, а «уважает и приветствует различные особенности восприятия, осознавая, что именно в откровенном и уважительном диалоге с другим развивается природа человека». «Как хорошо понимали древние, – отмечает Папа, – воспитание – это не наполнение сосудов, а разжигание огня». Миланский университет хранит этот огонь и умеет передавать его, потому что единственным способом сделать это является непосредственный контакт, то есть личное и общественное свидетельство, – когда мы делимся тем, что имеем.

Святейший Отец размышляет над словом «надежда», противопоставляя его «индивидуалистической культуре», которая поощряет безразличие, «умаляет ценность солидарности и приводит в движение культуру отбросов». Однако те, кто занимается образованием, подчёркивает Папа, «смотрят в будущее с уверенностью»: они привлекают различные субъекты общества, «чтобы предложить учащимся целостное образование». По этой причине необходима смелая открытость в отношении вопросов, которые перед нами ставит сегодняшний день:

«В этом и заключается надежда: делать ставку на будущее, преодолевая естественную тягу, порождённую многочисленными страхами, которые могут нас обездвижить, зафиксировать и запереть в вечном и иллюзорном настоящем. Поэтому открытость и принятие другого особенно важны, поскольку они укрепляют узы солидарности между поколениями и борются с индивидуалистическими тенденциями нашей культуры. Но прежде всего таким образом формируется инклюзивная гражданская позиция в противовес культуре отвержения, причём прямо в университетской аудитории».

В этом контексте Папа Франциск напоминает о Глобальном образовательном пакте, созданном для того, чтобы «побудить всех прислушаться к великим вопросам о смысле нашего времени, начиная с вопросов о новых поколениях, которые сталкиваются с социальной несправедливостью, нарушениями прав и вынужденной миграцией». Епископ Рима выражает признательность Католическому университету Святейшего Сердца за «проекты международного сотрудничества, нацеленные на различные группы населения планеты, за значительную экономическую помощь», которая ежегодно оказывается нуждающимся студентам, за внимание к последним и к больным: всё это свидетельствует о конкретном стремлении университета идти по намеченному пути. Папа Франциск отмечает, что сегодняшний полностью взаимозависимый мир «сделал устаревшими интерпретационные рамки прошлого, которые больше не годятся для понимания настоящего»: поэтому необходимо «разрабатывать новые модели мышления, решая стоящие перед нами злободневные проблемы: от экологических до экономических, от социальных до демографических»:

«Мы не можем больше руководствоваться категориями просвещения, нам требуется новое, креативное мышление. Католический университет Святейшего Сердца может стать привилегированным местом для углубленного развития этой культурной разработки. И здесь мы возвращаемся к отношениям между учителем и учеником, что очень важно! Речь идёт о динамичных отношениях, находящихся в напряжении между настоящим и будущим: вместе вы призваны думать, планировать и действовать с целью создания общего дома завтрашнего дня, отталкиваясь от конкретной реальности дня сегодняшнего».

Папа Франциск обращается к студентам «в эти смутные времена, ещё более усложнившиеся пандемией», призывая молодых людей не позволить украсть у себя надежду, «не заразиться вирусом индивидуализма», не становиться «традиционалистами корней», но «черпать из своих истоков, чтобы расти, идти вперёд и делать ставку на собственную жизнь».

За сто лет существования миланский университет «неоднократно доказывал свою верность в служении Церкви и обществу», подчёркивает Епископ Рима, выражая надежду, что этот дух служения и впредь останется отличительной чертой всего университетского сообщества.

В конце видеопослания Святейший Отец призывает католический ВУЗ продолжать свою образовательную миссию со смелостью и терпением, особенно когда приходят трудности и противоречия. Терпение и смелость идут рука об руку, подчёркивает Папа: «Интерпретируйте эту смелость и терпение как воодушевлённое служение всему обществу и Церкви».



Источник: Vatican News