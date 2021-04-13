Верные Преображенской епархии отмечают 30-летие восстановления структур Католической Церкви в России

В этом году католики России отмечают 30-летие со дня восстановления структур Римско-Католической Церкви в стране. Это произошло 13 апреля 1991 года, в 12.00 по московскому времени, когда было обнародовано соответствующее послание святого Папы Иоанна Павла II…

С наступление религиозной свободы в России в начале 90-х наиболее актуальными стали проблемы восстановления церковных структур, реанимации приходской жизни, возрождения деформированной или почти полностью утраченной в России католической культуры.

Событием чрезвычайной важности для Католической Церкви страны стало восстановление католических структур. Папой Иоанном Павлом II была подписана булла о создании Апостольских администратур для католиков латинского обряда Европейской и Азиатской частей России с центрами в Москве и Новосибирске. В то время в стране насчитывалось около десятка зарегистрированных католических приходов, работало менее 10 священников, функционировали несколько храмов и часовен. «Сравнивая то, что было до 91-го и после, хочется петь гимны Божьему милосердию», – сказал Владыка Иосиф Верт в своем интервью Ватиканскому радио.

Пять лет назад, в связи с 25-летней годовщиной этого знаменательного события, епископы Католической Церкви в России обратились к верным со специальным посланием. В нём, в частности, говорилось:

«В 1917 году Церковь начала свой крестный путь длиной в 70 лет. Она подверглась жесточайшему гонению. Были уничтожены внешние структуры Католической Церкви – епархии, духовные семинарии, храмы. Церковь же из живых камней, из самих верующих, ушла в глубокое подполье. Это были трагические, но и славные страницы истории Церкви. Нам, верующим XXI века, следует бережно хранить память о мучениках и исповедниках века XX. С пониманием мы должны относиться и к тому несчётному количеству людей, которые потеряли ценное наследие веры. Сегодня трудно даже представить себе весь размах той гигантской кампании против веры в XX веке. Воспитатели в детских садах, учителя в средних школах, преподаватели в вузах, политработники в армии, милиция, прокуратура, суды и многие другие подразделения многомиллионной структуры вели целенаправленную работу по искоренению так называемых «религиозных пережитков».

Несмотря на все преследования, гонения, физическое и моральное давление, часть верующих смогла сохранить веру и верность Богу и Церкви. Люди собирались на общие молитвы. Позже украдкой стали приезжать священники. Некоторые общины получили даже государственную регистрацию. Большинство же людей лишь смутно помнили о своих католических корнях и духовно прозябали, духовно умирали на огромной территории Советского Союза. Они были ‘изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря’ (Мф 9,36). Без собственных структур: епархий, духовных семинарий, храмов, без нового поколения епископов и молодых священников – этих работников в винограднике Господнем – Церковь была обречена на вымирание. Ещё в 1926 году Святой Престол предпринял отчаянную попытку спасти положение. В глубокой тайне были созданы новые структуры, рукоположены новые епископы. Однако в условиях абсолютной диктатуры эти новые структуры Церкви были недееспособны. НКВД очень быстро вычислил и уничтожил вновь назначенных епископов.

К концу 1980-х годов наступило потепление в политическом климате. Папа Римский Иоанн Павел II встречается с Михаилом Горбачёвым. После этой исторической встречи в Москву прибывает представитель Святого Престола архиепископ Франческо Коласуонно. Он встречается со священниками и мирянами, знакомится с ситуацией католиков в СССР. Ватикан действует быстро и уверенно. 13 апреля 1991 года Католическая Церковь в России и республиках Средней Азии, после 70 лет иллегального положения, обретает новую жизнь в восстановленных церковных структурах!

А сегодня оглянемся назад и возблагодарим Господа Бога за все благодеяния последних десятилетий! Совершим благодарственную новенну и будем читать эту благодарственную молитву часто и при разных обстоятельствах, чтобы радость и благодарность не остыли в наших сердцах…»

Весь наступивший год пройдет под знаком таких молитв, в которых католики будут выражать свою благодарность Господу и просить о благовременной помощи и благословении для всей нашей епархии, для всех ее пастырей и верных. На очередном пленарном заседании Конференции католических епископов России, прошедшем в Саратове 10-11 марта с.г., Владыки попросили верных и общины как следует подготовиться к предстоящему празднованию 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России (13 апреля 1991 г.). Они отметили значимость благодарения, покаяния и примирения. На 13 апреля запланирован особый день молитвы в местных общинах, а на 16-17 октября – совместное празднование в Новосибирске.

Всемогущий, вечный Боже!

Своей Церкви в России Ты даровал годы свободы и благоприятствия.

По воле Твоей, она созидается на фундаменте свидетелей веры и мучеников XX века.

Ныне они пребывают перед Престолом Твоим, торжествуют и прославляют Твоё милосердие и долготерпение.

Вместе с ними и мы возносим Тебе благодарственные молитвы.

Благодарим Тебя за тех, кто сохранил и передал нам свет веры через все гонения, за тех, кого Ты побудил к вере в эту новую эпоху.

Благодарим Тебя за солидарность наших сестёр и братьев во всём мире, за их многолетние молитвы об обращении России, за их материальную помощь возрождающейся Церкви, за священников, монахов, монахинь и мирян, оставивших свою родину и прибывших в Россию, чтобы помочь нам в духовном возрождении.

Благодарим Тебя за храмы, часовни и молитвенные дома, где в общине верующих возносится хвала Имени Твоему и Церковь возрастает в святой храм Твой.

Благодарим Тебя за то, что младенцев омывают воды Крещения, взрослые освящаются благодатью таинств, а умирающие получают всякое укрепление и утешение Церкви.

Благодарим Тебя за молодое поколение, — будущее нашей Церкви и страны, — которое заново открывает для себя духовный мир, стремится познать Тебя и строить свою жизнь согласно Твоей воле.

Благодарим Тебя за наших семинаристов и новые призвания к монашеской жизни. В них народ Божий обретёт духовных пастырей, воспитателей и служителей.

Молитвами Пресвятой Богородицы мы вновь обрели доступ к нашему утраченному наследию.

Итак, прими нашу благодарственную молитву и за Матерь Твоего Единородного Сына.

Наше благодарение несравнимо с Её заслугами.

Позволь Ей и впредь быть нашей Покровительницей и Заступницей.

Всматриваясь в прошлое и совершая испытание совести за прошедшие годы, мы просим Тебя о прощении за все наши грехи и упущения, за каждый неиспользованный день и час этого благодатного времени.

Соделай каждого из нас Твоим учеником, ревностно подвизающимся в подражании Тебе, Твоим апостолом, желающим привести к вере и любви весь окружающий нас мир.

Благослови, Господи, Церковь Твою.

Приведи к вере всех людей, чтобы наша страна звалась по праву «Святой Русью».

Молим Тебя через Христа, Господа нашего.

Аминь