Вербное воскресенье в главном храме Преображенской епархии (ФОТО)

Сегодня христиане, живущие по Григорианскому календарю, вспоминают вхождение в Иерусалим Господа Иисуса, грядущего исполнить волю Отца — добровольно принести Себя в Жертву на алтаре Креста, совершить дело нашего Спасения, являя Пасхальную Тайну. Воскресением Страстей Христовых, которое называют также «Вербным воскресеньем», начинается Страстная седмица.

«Благословен Грядущий во имя Господне!» (ср. Лк 19,38) – такими радостными возгласами приветствовали Иисуса у врат своей столицы толпы иудеев. И мы сегодня готовы разделить их энтузиазм: с веточками верб с едва распустившимися почками (которые в наших северных широтах заменяют пальмы и оливки) в руках, мы возносим славословия и выражаем свое ликование, свое желание принять спешащего нам навстречу Иисуса. Он, некогда вошедший в Иерусалим, желает также войти и в наши города, и наши сердца, и в нашу жизнь. И подобно тому, как Он входил в Иерусалим, сидя верхом на осленке, Он и к нам приходит со всем возможным смирением, но, вместе с тем, «грядет во имя Господне», с достоинством и властью, чтобы силой Своей Божественной любви простить нам грехи и примирить нас с Отцом Небесным.

Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне. Царь Израилев! Осанна в вышних!

О богослужении Вербного воскресенья-2019 в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске рассказывает фоторепортаж ТВ «Кана»: