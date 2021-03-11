Венгерские епископы с радостью восприняли известие о желании Папы посетить их страну

«Это станет сильнейшим стимулом для нас»: так католический епископат Венгрии прокомментировал слова Папы Франциска, который, общаясь с журналистами в ходе полета из Багдада в Рим, завил о своем намерении возглавить заключительную Святую Мессу Международного Евхаристического Конгресса в Будапеште. При этом Римский Первосвященник не исключил и своего визита в соседнюю Словакию.

«С огромной радостью мы восприняли сообщение о том, что Святейший Отец объявил о своем намерении прибыть в Будапешт на Святую Мессу по случаю завершения 52-го Международного Евхаристического Конгресса», – читаем мы в заявлении Конференции епископов Венгрии, обнародованном после того, как стало известно об ответе Папы на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции на борту самолета, которым Понтифик возвращался в Столицу Петрову по завершении Апостольского визита в Ирак.

Международный Евхаристический Конгресс должен будет пройти в Будапеште с 5 по 12 сентября 2021 года. Изначально его планировалось провести в сентябре прошлого года, но из-за вспышки пандемии коронавируса он был отложен на год. Целью Евхаристических конгрессов является утверждение верных в вере и углубление их единства со Христом и с ближними через проникновение в тайну Божьего присутствия в Пресвятой Евхаристии. «Мы уверены, что присутствие Святейшего Отца станет сильнейшим стимулом и духовным импульсом для всех нас, как и для участников Евхаристического Конгресса», – заявили венгерские епископы.

По материалам Vatican News