Венгерские епископы прокомментировали планы Папы посетить их страну

Визит Святейшего Отца станет очень важным событием не только для католиков, составляющих 37 процентов общества, но и для всех венгров в стране и за рубежом, отметил председатель Конференции католических епископов Венгрии.

Епископ Андраш Вереш пояснил, что из-за возраста Папы Франциска, которому в этом году исполнится 87 лет, поездка будет ограничена только Будапештом. Он пригласил жителей как Венгрии, так и соседних стран принять участие в Папской Мессе 30 апреля 2023 года.

«Это большая радость для нашего народа», — так прокомментировал сообщение о визите Папы с 28 по 30 апреля 2023 года кардинал Петер Эрдё. Митрополит Эстергомско-Будапештский и Примас Венгрии обратил внимание на то, что два года назад Святейший Отец провел всего несколько часов в Будапеште, где отслужил Св. Мессу по завершении 52-го Международного Евхаристического Конгресса с участием представителей из 83 стран. На этот раз он приедет с пастырским визитом, которого венгры ждали годами.

Генеральный секретарь епископата страны свящ. Томаш Тот отметил, что лишь несколько стран посещает Папа дважды. Он также подчеркнул «отличную программу» визита Франциска, который встретится в том числе с беженцами из Украины, которым помогает Венгерский Каритас. Большие надежды возлагаются на его встречу с молодыми венграми, которые смогут, с одной стороны, увидеть «мировое измерение Церкви», а с другой — почувствовать себя «частью Вселенской Церкви».

По материалам Vatican News

(На фото — Папа Франциск во время заключительной Мессы 52-го Международного Евхаристического Конгресса. Будапешт, 21.09.2012)