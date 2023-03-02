Венгерские епископы прокомментировали планы Папы посетить их страну

Венгерские епископы прокомментировали планы Папы посетить их страну

Март 02, 2023

Визит Святейшего Отца станет очень важным событием не только для католиков, составляющих 37 процентов общества, но и для всех венгров в стране и за рубежом, отметил председатель Конференции католических епископов Венгрии.

Епископ пояснил, что из-за возраста Папы Франциска, которому в этом году исполнится 87 лет, поездка будет ограничена только Будапештом. Он пригласил жителей как Венгрии, так и соседних стран принять участие в Папской Мессе 30 апреля 2023 года.

«Это большая радость для нашего народа», — так прокомментировал сообщение о визите Папы с 28 по 30 апреля 2023 года кардинал . Митрополит Эстергомско-Будапештский и Примас Венгрии обратил внимание на то, что два года назад Святейший Отец провел всего несколько часов в Будапеште, где отслужил Св. Мессу по завершении 52-го Международного Евхаристического Конгресса с участием представителей из 83 стран. На этот раз он приедет с пастырским визитом, которого венгры ждали годами.

Генеральный секретарь епископата страны свящ. Томаш Тот отметил, что лишь несколько стран посещает Папа дважды. Он также подчеркнул «отличную программу» визита Франциска, который встретится в том числе с беженцами из Украины, которым помогает Венгерский Каритас. Большие надежды возлагаются на его встречу с молодыми венграми, которые смогут, с одной стороны, увидеть «мировое измерение Церкви», а с другой — почувствовать себя «частью Вселенской Церкви».

По материалам Vatican News

(На фото — во время заключительной Мессы 52-го Международного Евхаристического Конгресса. Будапешт, 21.09.2012)

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