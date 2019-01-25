Венесуэльские епископы призвали всех помолиться за страну

Епископская конференция Венесуэлы призвала всех помолиться за Венесуэлу, следует из сообщения в Twitter.

Епископат Венесуэлы ранее не признал нового президентского срока Николаса Мадуро. Перед началом протестов служители Церкви призвали вооруженные силы страны защитить население во время акций протеста.

«Мы просим Пресвятую Деву Марию Коромотскую, покровительницу Венесуэлы, позаботиться о каждом венесуэльце, о каждой семье в их поисках благополучия и свободы, и мы приглашаем всех молиться за Венесуэлу», — говорится в сообщении.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро, выступая перед своими сторонниками, объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. К настоящему времени, помимо США, Гуаидо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.



Источник: РИА Новости