Ватиканский композитор и прелат Марко Фризина: Андрей Рублев и Фра Анджелико по-прежнему строят наши мосты

В Риме в шестой раз вручили Международную Пушкинскую премию, детище культурной ассоциации «Друзья Великой России», которая строит мосты между двумя странами. Среди лауреатов этого года – официальный композитор Ватикана, советник Дикастерии по вопросам проповеди Евангелия, настоятель базилики св. Цецилии в Риме Марко Фризина. Он автор более 500 известных литургических песнопений, многочисленных камерных и симфонических произведений. А если вы любите смотреть фильмы и мини-сериалы о Папах и Римской Церкви, то загляните в титры – с большой вероятностью, музыку к этим фильмам написал о. Фризина. Иногда его соавтором был Эннио Морриконе. Монсеньор Фризина – паромщик культур, автор священной оратории «Андрей Рублев». Между прочим, это первое в истории музыкальное произведение, написанное католическим священником в честь православного святого. Ее премьера с успехом прошла в 2019 году в кафедральном соборе Рима – базилике Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, затем итальянского «Рублева» услышали в Зарядье, в Москве, дирижировал концертом тогда сам маэстро.

В специальном интервью для «Российской газеты» композитор рассказал, почему он взялся за русскую тему. Но началась беседа, пожалуй, с главного на сегодня вопроса…

«РГ»: Какова, по-вашему, роль культуры и художника в эпоху «отмен» и потрясений?

Марко Фризина: У искусства и культуры остается первостепенное значение для диалога между народами. Почему? Дело в том, что каждая культурная традиция – это великое наследие духовных ценностей, которые, конечно, делают человека внутренне богаче, и только они позволяют ему открывать себя как сына человечества, как брата каждого человека, к какой бы нации он ни принадлежал.

Художники подобны исследователям, которые обязаны отправиться в далекие страны, а затем вернуться, чтобы рассказать своим братьям о найденных ценностях и красотах. В творчестве художника есть великое призвание дать всем людям духовные богатства, в которых они нуждаются. Искусство призвано строить мосты и открывать окна общения и встреч.



– Ваша оратория «Андрей Рублев» ведь тоже о роли художника в сложные времена…

– Я написал ораторию «Андрей Рублев» несколько лет назад как раз для того, чтобы напомнить, что искусство может быть знаком надежды и света даже во времена тяжелых трудностей и страданий.

В оратории я в свободной форме интерпретирую предание о том, что Даниил Черный – это молодой ученик Андрея Рублева. И этот молодой ученик, как и многие его сверстники сегодня, больше не верит в истинную красоту, его привлекают ложные ценности успеха, удовольствия, богатства. Рисуя иконы в Сергиевом монастыре, он задается вопросом, стоит ли воспевать красоту Духа? В этом смысле я хотел подчеркнуть цель искусства и творчества художников, которые обязаны настаивать на важности духовных ценностей, даже если кажется, что они не ценятся.



– Но дело не только в том, что они больше не ценятся. Сегодня красота разрушается, культурные ценности уничтожаются…

– Я понимаю, к чему вы ведете. И мне тоже кажется актуальным вопрос: «Стоит ли создавать красоту в мире, где ее разрушают». Этот же вопрос проникает и в сердце Андрея, которого дьявол просит написать его портрет. Это центральный эпизод моего сочинения, и он отражает тот двойственный взгляд, которым современные творцы смотрят на мир.

С одной стороны, Рублев – созерцатель, пытаясь понять истинный смысл реальности, он смотрит на вещи глубоко, глазами Бога, любящего все и каждого человека. С другой стороны, дьявол настаивает на том, чтобы Рублев смотрел на вещи только своими, человеческими, глазами, а не глазами Бога. Дьявол показывает художнику боль и страдания, пытаясь убедить, что на фоне такого мира писать красоту – это обманывать себя и всех. Но все же Рублев не поддался искушению отказаться от красоты.

Он смог создать шедевры, обладающие одновременно классическими и каноническими характеристиками традиционных икон, которые воспринимаются как окна в рай, и в то же время Рублев выразил весь мучительный путь художника, сталкивающегося с окружающим его миром. Он современный художник, несмотря на то, что он родом из XV века.



– А рублевская «Троица» – какие смыслы в ней видите вы как художник и как человек, который занимает не последнее место в католической церкви?

– «Троица» Рублева показывает нам, как из любви рождается божественное единство. Эпизод, вдохновленный историей о трех ангелах, явившихся Аврааму у дубравы Мамре, говорит нам о гармонии и мире, о простоте и единстве, приглашая нас стать частью этой божественной Триады. Было бы прекрасно, если бы все христианские церкви вновь открыли для себя то самое единство, ту самую уникальную любовь, которая заставляет нас чувствовать себя братьями.

Но я бы здесь еще вернулся к тому, что Рублев может дать современной культуре. Я считаю, что художники должны снова стать свидетелями красоты и помочь миру открыть пути Божьи, однако для этого они должны сами заново открыть для себя радость веры и понять, что талант, который они получили даром от Бога, придется отдать людям, чтобы разделить с ними милость Божию. Мы должны позвать всех участвовать в том мистическом пире, на который нас приглашает Рублев в своей «Троице».

– Ваша опера-мюзикл по мотивам «Божественной комедии» вот уже почти 20 лет идет во многих театрах Италии. Есть мнение, что Рублева можно назвать преемником Данте. Православного иконописца называют даже одним из первых христианских поэтов, сказавшим в красках гораздо больше, чем другие – словами…

– Конечно, цвета и формы обладают той же силой, что и слова, а иногда и большей, о чем свидетельствуют многие шедевры искусства, которые можно считать подлинными стихами. В них нет слов, но в них раскрывается поэзия веры. Точно так же, как музыка, которая может говорить на любом языке, потому что она напрямую затрагивает сердце.

У Рублева в произведениях, как в произведениях многих других великих художников, ангелы и святые рассказывают нам о тайне Бога и человека. И не только рассказывают, но и делают нас участниками этой тайны. Все то же самое можно сказать и про Данте.



– Есть еще один итальянский художник, у которого с Рублевым много общего, – иконописец и тоже монах Фра Анджелико. Тот, что расписал алтарь во флорентийском монастыре Сан-Марко, собор Успения Богородицы в Орвието… У этих художников, не знавших друг о друге, часто совпадает даже колористика. Не было ли у вас идеи сделать проект, а котором бы два гения «встретились»?

– И Рублев, и Фра Анжелико, оба прославлены Церквями, к которым принадлежат. Церкви видели в них пророков красоты, дающих верующим возможность открыть путь к познанию Господа. Разница между ними заключается лишь в культурном происхождении. Рублев – наследник великой русской иконографической традиции, Анджелико – сын итальянского Возрождения.

Было бы очень здорово представить двух художников вместе, как с помощью выставки, так и с помощью музыки, интерпретирующей их работы. Несколько лет назад я написал композицию, вдохновленную некоторыми шедеврами Фра Анджелико. Я хотел бы объединить две композиции, чтобы воздать должное красоте Бога. Это также была бы прекрасная возможность показать, как различные традиции сакрального искусства дополняют друг друга в необычайном художественном и духовном общении.

«Благовещение» Рублёва (слева) и «Благовещение» Фра Анджелико (справа).



– Монсеньор, и все же, раскройте тайну — чем объясняется ваш неподдельный интерес к русской культуре?

– В моем музыкальном образовании присутствует великая русская литературно-музыкальная традиция. Нельзя не любить Чайковского, Корсакова, Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Рахманинова и многих других музыкантов, оставивших глубокий след в истории музыки. Точно так же, как нельзя не восхищаться Пушкиным, Толстым, Достоевским, Чеховым и многими писателями, умевшими мастерски читать человеческую душу. Я верю, что художники – это пророки красоты, призванные Богом помочь людям заново открыть свою душу и найти рай. Кто знает, напишу ли я в будущем произведение, вдохновленное одним из великих русских литературных текстов? По крайней мере, иногда я об этом мечтаю.

***

СПРАВКА:

Марко Фризина окончил консерваторию Санта-Чечилия по классу композиции. В 1982 году рукоположен в сан священника, несет свое служение в Римской епархии.

В 1984 году основал хор Римской епархии, без которого не обходятся важные литургии в Ватикане. Его музыкальные постановки включают около сорока священных ораторий и театральных произведений. С 2015 года является художественным руководителем благотворительного «Концерта с бедными и для бедных».

В 2018 году вышла его первая книга-интервью «Моя песня — Господь», а в 2019 году — книга «Святость — самое прекрасное лицо Церкви», написанная совместно с Генеральным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом.

«Друзья Великой России» — культурная ассоциация, основанная в Риме 10 лет назад итальянским поэтом Паоло Драгонетти Де Торрес Рутили и общественным деятелем Юлией Базаровой. Ежегодно в «Вечном городе» ассоциация проводит Большой русский бал, раз в два года вручает Международную Пушкинскую премию. Именно «Друзья Великой России» в 2022 году вывели на улицы Рима и Милана десятки людей, призывающих руководящих деятелей Старого Света отказаться от нелепой попытки отменить русскую культуру.

Беседовал Максим Васюнов

Источник: «Российская газета»