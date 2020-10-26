Ватиканская больница «Бамбино Джезу» испытывает дроны

Итальянский аэрокосмический холдинг «Леонардо», его партнер «Телеспацио» и Администрация гражданской авиации Италии успешно завершили испытание дронов для ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу»: речь идет о первом итальянском эксперименте передачи биологических материалов по труднодоступным маршрутам с помощью дронов, практически бесшумных и безвредных для окружающей среды. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Испытания проводились с 19 по 22 октября. Дрон доставлял санитарные материалы из одной лаборатории «Бамбино Джезу в другую: они расположены на расстоянии 32 км друг от друга – в Санта-Маринелле и Палидоро. Во время передвижения дрона осуществлялся автоматический контроль за пределами поля зрения оператора.

В испытаниях использовалась цифровая платформа T-DROMES, разработанная «Телеспацио», которая позволяет организовать все этапы: от планирования до осуществления миссии дрона и обработки полученных данных.

Лоран Сиссманн, менеджер «Леонардо» по беспилотным летательным аппаратам, так прокомментировал состоявшийся эксперимент: «ʺЛеонардоʺ взял на себя обязательство поддерживать и защищать людей и общины, содействуя их устойчивому развитию посредством своих достижений в области технологий нового поколения». Со своей стороны директор клиники «Бамбино Джезу» Мариелла Энок заявила, что больница рада сотрудничать с «Леонардо» в таком инновационном проекте, особенно необходимом в период пандемии для ускорения диагностики.

Испытания продолжатся до декабря этого года и охватят также густонаселенные районы итальянской столицы, соединяя центральные здания больницы «Бамбино Джезу», расположенные в Риме, с филиалом больницы в Палидоро.