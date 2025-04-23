Ватиканист Юдин: не исключено появление движения за канонизацию Папы Франциска

Историк-ватиканист Алексей Юдин в разговоре с РИА Новости не исключил появления среди католиков движения за канонизацию Папы Римского Франциска, который скончался в понедельник в возрасте 88 лет.

«Фигура это магнетическая, очень притягательная. Я думаю, что fama sanctitatis, народная «слава о святости», появится. Он действительно вел себя не как традиционный папа, от начала до самого конца. И желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Мажоре, а не в соборе Святого Петра, и вся его жизнь, – начиная от предпочтений места жительства, автомобиля, привычек, еды, и кончая местом упокоения – это для папы очень нетрадиционно и очень притягательно. И это не либерализм: он в этом плане, в оценке политической, очень сложная фигура и очень неожиданная. Он сломал тот принцип, который всегда был определяющим: Roma locuta, causa finita – «Рим сказал – дело закончено». А у него – сплошь многоточия», – сказал агентству Юдин.

О присутствующем уже сейчас массовом движении в пользу канонизации папы, а тем более о ее немедленном начале, по мнению эксперта, рано говорить.

«После смерти Иоанна Павла II толпа скандировала santo subito, santo subito – «святой прямо сейчас». То, что я вижу сейчас по трансляциям, – никаких santo subito нет… И никакого автоматизма здесь нет. Критерий – чудеса, которые тщательно разбираются медицинской комиссией, научной комиссией и так далее. Верификация чуда – вот что главное. Но народное прославление, народная молва о святости, fama sanctitatis – тоже важное условие. Это один из критериев – считает церковный народ его святым или нет. Даже если ты папа, ты не гарантирован стать святым», – пояснил ватиканист.