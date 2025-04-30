Юбилей в Ватикане для людей с ограниченными возможностями

28 апреля архиепископ Рино Физикелла возглавил в базилике Св. Павла вне Стен торжественную Мессу по случаю Юбилея людей с инвалидностью. Передает русская служба Vatican News.

У входа в базилику – пандусы вместо барьеров; песнопения на литургии сопровождались языком жестов, а евангельский отрывок о встрече Иисуса с Никодимом был представлен как немой театр, наполненный художественными символами.

«Если кого-то принимают по-настоящему, он не остаётся в одиночестве», – подчеркнул архиепископ, выражая надежду, что семя, посеянное Папой Франциском, продолжит расти в Церкви. Во время проповеди он привёл библейский пример, в котором апостолы, «не имея ни серебра, ни золота, но только во имя Иисуса» исцеляют паралитика.

Первые христиане молились не о каких-то привилегиях для себя, но чтобы Господь даровал им смелость в благовестии. Иерарх подчеркнул, что Церковь должна принимать всех, сочетая смелость и новаторство. Люди с инвалидностью должны чувствовать себя частью церковной общины, где к ним относятся как к своим не просто на словах, но постоянно, заменяя разделение на «их» и «нас» на одно общее «мы».

Месса завершила первый день Юбилея людей с инвалидностью, начавшийся паломничеством к Святым вратам базилики и Таинством Исповеди. На 29 апреля запланировано катехизическое наставление архиепископа Физикеллы на площади Св. Петра, всеобщая трапеза и праздничная встреча в садах замка Сант-Анджело. Вдоль улицы Виа делла Кончилиационе установлены павильоны, стенды, передвижные кафетерии и места для общения, открытые и доступные для всех.