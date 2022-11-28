Ватикан сожалеет о назначении Китаем главы непризнанной епархии

Святейший Престол с сожалением воспринял известие о «церемонии назначения» монсеньора Иоанна Пэн Вэйчжао – епископа Юйцзяна (провинция Цзянси) – «вспомогательным епископом епархии Цзянси», не признанной Святейшим Престолом. Официальная церемония состоялась 24 ноября в городе Наньчане, пишет Vatican News.

По словам Зала печати Святейшего Престола, это событие не соответствует духу диалога, продолжающегося между ватиканской и китайской сторонами, а также положениям Временного соглашения о назначении епископов от 22 сентября 2018 года. Более того, гражданскому назначению монсеньора Вэйчжао, согласно полученным известиям, предшествовало длительное и сильное давление со стороны местных властей.

Святейший Престол выражает надежду, что подобные эпизоды не повторятся, ожидает надлежащих объяснений по этому вопросу от властей, подтверждая свою готовность продолжать уважительный диалог по всем вопросам взаимного интереса.