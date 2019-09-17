Ватикан: российские исполнители на фестивале духовной музыки

С 14 по 18 сентября в Риме и Ватикане проходит XVIII Фестиваль духовной музыки и изобразительного искусства. Специальный гость фестиваля – Венский филармонический оркестр, сопровождающий практически все мероприятия. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

14 сентября, в день открытия фестиваля, кардинал Анджело Комастри совершил Святую Мессу в Ватиканской базилике под сопровождение хора и оркестра Казанской государственной консерватории. Коллектив из России выступил также в понедельник 16 сентября в церкви Святого Игнатия Лойолы: вместе с двумя немецкими хоровыми коллективами он исполнил Мессу до мажор Бетховена и Te Deum Брукнера; дирижировал Лео Кремер. Вторник 17 сентября посвящен русской музыке: в девять вечера в базилике Санта-Мария-Маджоре выступит Праздничный мужской хор московского Данилова монастыря под руководством Георгия Сафонова.