Ватикан призвал уважать достоинство работников моря

Пандемия коронавируса изменила мир, а также труд морских работников, который, несмотря на ограничения, никогда не прекращался. Об этом говорится в послании ватиканского Департамента служения целостному развитию человека по случаю Морского воскресенья, которое отмечалось 11 июля.

Морские суда «никогда не прекращали перевозить из одного порта в другой медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с распространением вируса». Около 90% мировой торговли, говорится в послании, приходится на морские перевозки, в которых задействовано 1,7 миллиона моряков. За это префект департамента кардинал Питер Тарксон и секретарь монсеньор Бруно Дюффе выражают глубокую признательность людям моря и заверяют их в молитвах Церкви.

В документе подчёркивается глубокое противоречие, существующее в мире морской индустрии: с одной стороны она подвержена сильной глобализации, с другой – отмечена фрагментарностью законодательства, касающегося прав и защиты работников. Поэтому ватиканский департамент настаивает на признании существенной роли работников миря, необходимости систематической «смены экипажа» и приоритете ясной политики в отношении вакцинации.

В документе говорится о серьёзных невзгодах для тех, кто оказался заблокированным из-за пандемии COVID-19: по состоянию на сентябрь 2020 года около 400 тысяч человек, которые должны были вернуться на родину, оставались вдали от дома вплоть до 18 месяцев. Пандемия заставила их работать ещё больше, что сказалось на повседневной жизни их семей и породило «изоляцию, одиночество, разлуку и тревогу за близких, находящихся за тысячи миль от них, наряду с неуверенностью в своём будущем». Все эти факторы «усилили физический и психологический стресс на борту судов, иногда с трагическими последствиями». Руководство всегда должно видеть в членах экипажа не простую рабочую силу, но людей, тем самым продвигая «методы работы, основанной на человеческом достоинстве, а не на прибыли».

Ватиканский департамент обращает внимание на феномен пиратства: несмотря на снижение числа захвата кораблей, возрос уровень насилия в отношении экипажа. «Это – удручающие напоминания об уязвимости морской индустрии, которая уже подверглась испытанию пандемией». Под угрозой оказываются здоровье и жизнь работников моря, подрывается экономика. «Мы призываем все правительства и международные организации, – говорится в послании, – найти надёжные решения для проблемы пиратства и фундаментального неравенства в распределении товаров между странами и в эксплуатации природных ресурсов».

Налицо и другой тревожный сценарий: брошенные суда и экипажи. В 2019 году было выведено из эксплуатации 40 судов, в 2020 году – 85. Моряки вынуждены жить в нечеловеческих условиях, — поэтому судовладельцы должны гарантировать для них «обязательное страхование на случай оставления в море, покрывающее расходы на питание, питьевую воду, медицинскую помощь и оплату репатриации». В послании отмечается, что число кораблекрушений и морских аварий пошло на убыль, но даже одно такое происшествие – «это слишком много, особенно когда моряки получают травмы, погибают, пропадают без вести в море, несправедливо привлекаются к уголовной ответственности и заключаются под стражу на неопределённый срок». Такие ситуации вызывают отчаяние в семьях, потому что «дети остаются без родителей, и некуда положить цветы, чтобы помолиться».

В конце послания отмечается роль капелланов и волонтёров морского апостольства Stella Maris, которые во времена пандемии всегда были на службе моряков и рыбаков:

«Будем молиться, чтобы они продолжали оставаться апостолами, верными своей миссии провозглашения Евангелия, и показывали заботливое лицо гостеприимной Церкви, близкой к этой части Народа Божьего».



Источник: Vatican News