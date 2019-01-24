Ватикан призвал к диалогу Палестину и Израиль

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола архиепископ Бернардито Ауса выступил на заседании ООН в Нью-Йорке по вопросу Ближнего Востока. Подробности сообщает Виктор Владимиров (Град Ватикан).

Мир в этом регионе — это «хрупкий цветок, который стремится расцвести посреди камней насилия», процитировал монс. Ауса послание Папы Франциска на Всемирный день мира 2019 г.. Хрупкому миру между Израилем и Палестиной «постоянно угрожают пагубная риторика, провокации и нападения, нарушения прав человека и односторонние действия, которые препятствуют решению проблем, причиняют неописуемые страдания и приводят к гибели невинных и беззащитных гражданских лиц».

В этой мучительной «затяжной ситуации» Святейший Престол настоятельно повторяет свой призыв к властям Израиля и Палестины «возобновить диалог и встать на путь мира, призванного положить конец конфликту», более семидесяти лет терзающего эту землю, «которая не только является домом этих двух народов, но и имеет большое историческое и культурное значение для всего мира, являясь духовным домом трёх монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама». По этой причине Святейший Престол «стремится к достижению международных гарантий» для города Иерусалима, вторя резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 1947 года.

«Несмотря на основополагающее значение этих священных мест, — подчеркнул монс. Ауса, — существует риск трансформации территориального и политического конфликта в конфликт религий и идентичности». Поэтому политические лидеры призваны «с ответственностью подходить к осуществлению своих полномочий; преодолевать разногласия путём открытого и честного диалога для обеспечения подлинного и прочного мира, а не просто поддерживать иллюзорный мир, который по сути является лишь балансом между властью и страхом».

Ватиканский наблюдатель уделил особое внимание серьёзному гуманитарному кризису в Секторе Газа и на других оккупированных территориях, приветствуя щедрую финансовую поддержку международного сообщества в погашении прошлогодних долгов Ближневосточное агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). «Эта помощь, — отметил архиепископ, — должна беспрепятственно продолжаться до тех пор, пока ситуация остается нерешённой».

Говоря о драматических условиях жизни в различных частях Ближнего Востока, монс. Ауса выразил благодарность от лица Папы Франциска за помощь от Ливана и Иордании жителям региона, страдающим от конфликтов.



Источник: Vatican News