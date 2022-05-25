Ватикан призвал инвестировать в новые энергетические системы

Для устойчивого развития человечества необходимо воспользоваться «преимуществами развивающихся технологий, переходя от ископаемых видов топлива к возобновляемым и безопасным источникам энергии». Об этом заявил представитель Святейшего Престола монсеньор Януш Урбанчик, выступая на втором подготовительном заседании 30-го Экономико-экологического форума ОБСЕ, передает русская служба Vatican News.

Встреча в эти дни проходит в Лодзи (Польша) на тему «Содействие безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ путём устойчивого восстановления экономики после пандемии COVID-19».

Ватиканский представитель отметил, что со времени первой подготовительной встречи форума в феврале этого года, к сожалению, ландшафт безопасности в Европе сильно изменился. Кроме того, «ослабла продовольственная безопасность во многих странах, зависящих от импорта пшеницы, ячменя, удобрений и растительного масла; причина – в нарушении работы глобальных рынков сырья и торговых потоков».

В этом контексте монсеньор Урбанчик процитировал Папу Франциска, подчеркнув настоятельную необходимость постепенной и быстрой замены ископаемых видов топлива источниками экологически чистой энергии на благо планеты. «Изменение наших энергетических систем – это долгосрочная стратегическая инвестиция, которая со временем принесёт не только экономические, но и экологические выгоды», – заявил прелат.

Нынешний кризис в области здравоохранения, окружающей среды и безопасности призван напомнить, что «любой кризис требует особого видения, умения создавать планы и немедленно приводить их в действие, переосмысливать грядущее мира, нашего общего дома, и пересматривать нашу общую цель»: это откроет путь к более безопасному, справедливому и надёжному будущему, сказал в конце выступления представитель Ватикана.



На фото — вступительное слово Збигнева Рау, действующего президента ОБСЕ и министра иностранных дел Польши