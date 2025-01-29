Ватикан призвал к диалогу «от Ванкувера до Владивостока»

В ходе 1505-й Специальной встречи Постоянного совета ОБСЕ выступил представитель Святейшего Престола монсеньор Ричард Гира. Передает русская служба Vatican News.

Поздравив от имени ватиканской делегации министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, открывшую председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прелат отметил, что начало года ознаменовалось непрекращающимися войнами и конфликтами: Папа Франциск называет это «Третьей мировой войной по частям»

В центре выступления монсеньора Гиры была 50-я годовщина Хельсинкского заключительного акта, неоднократно приводимого Папой и руководством Госсекретариата Ватикана в качестве примера общей убежденности, что «мир – это не просто отсутствие войны или удерживание баланса сил, но, скорее, это плод дружественных связей, конструктивного диалога и кооперации между государствами при соблюдении международного права и всеобщего уважения универсальных прав человека». Сегодня, подчеркнул Гира, необходимо вернуться к «духу Хельсинки», так чтобы государства, считающие себя «врагами», могли найти пространство для встречи и не отказывались от диалога как способа решения конфликтов. Монсеньор Гира цитирует Папу Франциска, обратившегося недавно к дипломатическому корпусу в Ватикане: он призвал «содействовать диалогу со всеми, включая самых «неудобных» собеседников или же тех, чье участие в переговорах считается нелегитимным».

Свое выступление в ОБСЕ ватиканский прелат завершил пожеланием Валтонен: «Пусть Ваше лидерство содействует дальнейшему продвижению безопасности и кооперации между государствами и индивидуумами от Ванкувера – через Хельсинки – до Владивостока».