Ватикан призвал к диалогу «от Ванкувера до Владивостока»

Ватикан призвал к диалогу «от Ванкувера до Владивостока»

Январь 29, 2025

В ходе 1505-й Специальной встречи Постоянного совета выступил представитель Святейшего Престола монсеньор . Передает русская служба Vatican News.

Поздравив от имени ватиканской делегации министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен, открывшую председательство Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прелат отметил, что начало года ознаменовалось непрекращающимися войнами и конфликтами: называет это «Третьей мировой войной по частям»

В центре выступления монсеньора Гиры была 50-я годовщина Хельсинкского заключительного акта, неоднократно приводимого Папой и руководством Госсекретариата Ватикана в качестве примера общей убежденности, что «мир – это не просто отсутствие войны или удерживание баланса сил, но, скорее, это плод дружественных связей, конструктивного диалога и кооперации между государствами при соблюдении международного права и всеобщего уважения универсальных прав человека». Сегодня, подчеркнул Гира, необходимо вернуться к «духу », так чтобы государства, считающие себя «врагами», могли найти пространство для встречи и не отказывались от диалога как способа решения конфликтов. Монсеньор Гира цитирует Папу Франциска, обратившегося недавно к дипломатическому корпусу в Ватикане: он призвал «содействовать диалогу со всеми, включая самых «неудобных» собеседников или же тех, чье участие в переговорах считается нелегитимным».

Свое выступление в ОБСЕ ватиканский прелат завершил пожеланием Валтонен: «Пусть Ваше лидерство содействует дальнейшему продвижению безопасности и кооперации между государствами и индивидуумами от Ванкувера – через Хельсинки – до Владивостока».

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