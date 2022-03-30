Ватикан открыл детский паллиативный центр

Ватиканский клинический и научно-исследовательский центр «Бамбино Джезу» открыл отделение паллиативной терапии для детей. По числу мест это самый крупный в Италии педиатрический центр по оказанию паллиативной помощи; в первые же дни в нем приняли пятерых маленьких пациентов с Украины, нашедших в Италии убежище. Сообщает русская служба Vatican News.

Отделение паллиативной терапии расположено под Римом, в местности Пассоскуро недалеко от города Фьюмичино. Для области Лацио это первый центр паллиативной помощи для детей. В этой области около тысячи детей нуждаются в паллиативном уходе, в то время как во всей Италии — 35 тысяч. Эти дети не могут вернуться домой после госпитализации, поскольку нуждаются в высококвалифицированной помощи, недоступной на дому. Отделение паллиативной терапии для детей не предназначено для постоянного пребывания: это временное решение для помощи семье в уходе за ребенком и мониторинга его состояния, так чтобы он, если это возможно, мог вернуться домой из больницы в условиях безопасности. Основная цель такого сопровождения – обеспечение лучшего качества жизни на терминальной стадии болезни, что соответствует Хартии прав неизлечимо больного ребенка, принятой ватиканской больницей «Бамбино Джезу» в 2018 году.

Центр расположен в пятиэтажном здании на морском побережье. Его территория охватывает около 11 тысяч квадратных метров. Раньше это здание принадлежало монашеской конгрегации Малых служительниц Святейшего Сердца. На его ремонт и оснащение было израсходовано около 3 миллионов евро, две трети которых – пожертвования благотворителей. На территории расположен большой парк, простирающийся до самого пляжа, доступного для инвалидных колясок и носилок. В парке есть игровые и спортивные площадки и большая цитрусовая роща. Все это задумано для всей семьи маленьких пациентов центра, включая братьев и сестер. Каждый из пациентов сможет постоянно находиться со своими родными, поэтому все больничные палаты здесь одноместные, и в них, помимо оборудования для больных детей, есть также раскладной диван или кресло, а также кухня, чтобы родители могли приготовить то, что любит ребенок.

Отделение паллиативной помощи обеспечивает помощь самому маленькому пациенту и всей его семье, особенно другим детям, которые также испытывают на себе тяжесть недуга брата или сестры и нуждаются в помощи. Поэтому, помимо облегчения боли и решения проблем питания тяжелобольных детей, здесь вся семья ребенка может получить психологическую, духовную, социальную и педагогическую поддержку.

«Этот центр должен стать гостеприимным пространством, большим домом, где ухаживают за маленькими пациентами или же помогают их родным ухаживать за ними как можно лучше. Ведь лечить всегда возможно, как говорит Папа Франциск, даже когда невозможно вылечить», — пояснила руководитель «Бамбино Джезу» Мариелла Энок на торжественном открытии центра, в котором приняли участие госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, президент области Лацио Никола Дзингаретти, мэр Фьюмичино Эстерино Монтино и благотворители, внесшие основной вклад в создание новой структуры.