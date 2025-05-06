На время конклава Ватикан отключит мобильную связь

Президиум губернаторства Государства-града Ватикан объявил, что с 15:00 7 мая 2025 года все системы мобильной связи в Ватикане будут отключены до провозглашения нового Папы.

Данное решение связано с необходимостью обеспечения безопасности и сохранения секретности во время конклава — собрания кардиналов для избрания нового понтифика.

Согласно официальному заявлению, отключение затронет все системы передачи телекоммуникационного сигнала для мобильных телефонов по всему Ватикану, за исключением района Кастель-Гандольфо.



Максимальная секретность — важный аспект конклава

Меры принимаются в соответствии с нормативными требованиями и правилами безопасности, регламентирующими процесс избрания нового понтифика. Традиция соблюдения строгой секретности во время конклава имеет многовековую историю, однако в век цифровых технологий требуются дополнительные меры безопасности.

Как указано в официальном сообщении, «восстановление сигнала будет осуществляться после оглашения результата выборов Понтифика, которые будут объявлены с центральной лоджии Папской базилики Святого Петра в Ватикане, на максимально возможной скорости, допускаемой технологиями операторов мобильной связи».

Стоит отметить, что подобные меры не новы. Аналогичные ограничения вводились и во время предыдущих конклавов, в том числе в 2013 году, когда был избран Папа Франциск. Это связано с тем, что установленные правила проведения конклава требуют полной изоляции кардиналов-выборщиков от внешнего мира.



«Extra omnes» – древняя традиция в современном мире

Традиционно перед началом конклава церемониймейстер произносит фразу «Extra omnes» («все вон»), после чего все, кроме кардиналов-выборщиков, должны покинуть Сикстинскую капеллу. Современные технологические меры, такие как отключение сотовой связи, являются логическим продолжением этой древней традиции.

Конклав начнется 7 мая 2025 года, в нем примут участие кардиналы-выборщики, которым на момент начала Sede Vacante не исполнилось 80 лет. Процесс выбора нового Папы может занять несколько дней, и в это время мобильная связь в Ватикане будет недоступна.

Для туристов и посетителей это означает, что с 15:00 7 мая 2025 года при планировании посещения территории государства необходимо будет учитывать отсутствие мобильной связи, отмечает Vatican News.