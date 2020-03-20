Ватикан может признать исцеления по молитвам доктору Гаазу чудесами

Ряд исцелений по молитвам московскому доктору Федору Гаазу, который в первой половине 19-го века был главным врачом всех столичных тюрем, в Ватикане вскоре могут признать чудесами, заявил в интервью РИА Новости постулатор по делу о беатификации (причислению к лику блаженных) отец Джермано Марани, который занимается сбором всей информации о его христианских добродетелях.

Федор Петрович Гааз, которого еще при жизни москвичи окрестили Святым Доктором, вскоре может стать первым россиянином, прославленным Ватиканом в лике блаженных. Этот филантроп и бессребреник всю свою жизнь посвятил облегчению участи арестантов и ссыльных. На собственные средства он организовал в Москве первую больницу для бесприютных. Доктор не только бесплатно лечил всех нуждающихся, но и сам покупал им лекарства. Практически всё свое состояние он истратил на благотворительность. Когда в августе 1853 года Гааз скончался, в последний путь в Москве его провожало около 20 тысяч человек.

В беседе с РИА Новости постулатор выразил надежду, что процесс беатификации Святого Доктора может быть завершен еще до конца 2020 года. При этом Марани, который является профессором теологии Папского Восточного института и Папского Григорианского университета, подчеркнул, что принятый в Римско-Католической Церкви порядок канонизации предусматривает обязательное доказательство чуда, совершившегося по заступничеству будущего блаженного. «Надо заметить, что в Церкви до сих пор существует определение чуда, которое было дано еще в первой половине XVIII века во время понтификата Бенедикта XIV. Оно подразумевает полное и окончательное излечение от тяжелой болезни. На мой взгляд, чудом является уже сам факт того, что через полтора века после смерти Гааза, несмотря на 70 лет государственного атеизма, люди приходят на его могилу, чтобы помолиться и попросить его о помощи. Однако действующие правила требуют четкого установления случаев чудесного исцеления. И такие случаи есть», – отметил профессор.

По словам Марани, в настоящее время известны уже несколько историй, связанных с заступничеством Святого Доктора, которые могут рассматриваться как чудеса. «Одна из них, например, касается появления на свет младенца, который в лоне матери не дышал несколько часов, но буквально ожил после молитв своих близких. Или история супружеской пары, которая долгие годы не могла иметь детей, но после молитвенного обращения к Святому Доктору мечта этих людей сбылась. Еще я мог бы рассказать вам о теноре, который потерял голос и был в отчаянии, но затем чудесным образом голос к нему вернулся. Или о судьбе молодого парня, который заболел менингитом, впал в кому, был при смерти, но потом выздоровел и сейчас чувствует себя прекрасно. Всё это произошло благодаря молитвам и заступничеству доктора Гааза», – рассказал постулатор.

Собеседник агентства подчеркнул, что документы, связанные с этими историями, производят сильное впечатление, однако главное слово в вопросе их признания чудесами остается за медиками.

«Каждый из этих случаев будет внимательнейшим образом изучен врачебными комиссиями в Москве и Риме, после чего дело будет передано на рассмотрение богословской комиссии. Пока же мы не можем ни об одном из указанных случаев говорить как о чуде, поэтому я и не называю никаких имен и фамилий», – констатировал он.