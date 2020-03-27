Ватикан: коронавирус диагностирован у четырех человек

Четверо сотрудников Ватикана заражены коронавирусом COVID-19, сообщила 24 марта пресс-служба Святого Престола. По данным сайта worldometers.info 26 марта в 11.27 по Гринвичскому времени эта цифра оставалась без изменений. Заболевшие изолированы и находятся либо в больницах, либо дома, отметил глава пресс-службы Маттео Бруни. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Первый случай инфицирования новым вирусом был зафиксирован в Государстве Ватикан 6 марта. После этого заразились еще трое сотрудников Ватикана: служащий отдела логистики и двое работников музеев. Как сообщалось еще 3 марта, Папа Франциск также сдавал анализы на коронавирус, и они оказались отрицательными.

В условиях пандемии работа подразделений Римской Курии не прекращена, однако руководителям дикастерий предписано «осуществлять деятельность, необходимую для Вселенской Церкви, привлекая для работы в офисах минимальное количество сотрудников и используя – по возможности – дистанционную работу».