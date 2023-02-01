В Южном Судане ждут совместный «экуменический визит» Папы Римского, главы Англиканской Церкви и президента Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии

В Южном Судане ценят непрочное религиозно-этническое добрососедство, с трудом достигнутое в стране после десятилетий гражданских войн, и готовятся принять совместный «экуменический визит» Папы Римского, главы Англиканской Церкви и президента Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии, передает «Седмица» со ссылкой на Fides.

Папа Франциск посетит Южный Судан 3-5 февраля вместе архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, возглавляющим всемирное Англиканское сообщество церквей, и пастором Иэном Гриншилдсом, президентом Генеральной ассамблеи пресвитерианской Церкви Шотландии. В этой африканской стране принадлежность к различным этническим и религиозным общинам теперь считают объединяющим фактором общественной жизни и мира, с трудом достигнутого после десятилетий гражданских войн. Этнические различия, которые всегда подпитывали конфликты, теперь считают преимуществом страны, фактором ее разнообразия, а все главы племенных и религиозных общин выступают за мир и добрососедство. Маршрут «экуменического путешествия» трех первоиерархов проляжет в многострадальных землях, население которых пришло к миру и пониманию, заплатив самую высокую цену долгими бессмысленными конфликтами. В 2005 году было подписано Всеобъемлющее мирное соглашение (ВМС) между южными регионами и правительством в Хартуме, открывшее путь к независимости Южного Судана, которую официально провозгласили в 2011 году. После обретения независимости большинство католиков, проживающих в Джубе и прилегающих районах, предпочли остаться в Южном Судане.

В эти дни многие анализируют исторический путь, который привел различные Церкви и общины к миру, заставил отказаться от старого религиозного соперничества и трудиться вместе ради построения мира, гражданского взаимоуважения и добрососедства на общее благо. «Христианская Благая Весть пришла в регион Южного Судана в шестом веке, – напоминает отец Кристофер Хартли, испанский миссионер, прибывший из епархии Толедской на службу в в африканский город Нанди в епархии Томбура-Ямбио. – В новейшее время широкая евангелизация по всему Судану началась в 19 веке, в период Британской империи, когда сюда прибыли миссионеры Комбони из Вероны и миссионеры Общества Милл-Хилл. Во многих регионах нынешнего Южного Судана христианские миссии заработали в полной мере в духе преемственности только с 1970-х годов. Хотя вера большей части христианского населения в этих краях все еще не свободна от синкретизма с элементами традиционных религий, она достойна восхищения и трогательна».

В Южном Судане на сегодня насчитывается около 6,2 миллиона католиков, что составляет 37,2% от 16-миллионного населения страны. Они глубоко почитают своих святых великомучеников – это святая Жозефина Бахита, первая африканская сестра Комбони, родившаяся около 1845 года в горах Нуба, и святой Даниэль Комбони. «Миссионерские труды отцов Комбони в Южном Судане не прерывались даже в период их изгнания в марте 1964 года и войны 1983 года, – говорит отец Кристофер. – Католическая вера впервые пришла в регион Томбуры в 1912 году с миссионерами Комбони. Приход Нанди был основан миссионерами Комбони в 1947 году и считается третьим в епархии. Однако во многие регионы страны христианство пришло лишь несколько десятилетий тому назад. Еще есть места, куда впервые ступает стопа миссионеров, несущих Благую Весть. У нас нет недостатка в молодых людях, стремящихся к священству и монашеству, в наших семинариях есть множество достойных кандидатов на священство, даже если их образование не всегда еще прочно». В столичном архиепископстве Джубском действует крупная семинария. Прочие епархии также в большинстве располагают своими скромными семинариями. Большинство южносуданских выпускников этих семинарий едут изучать теологию в Джубу, Найроби или Киншасу.

Поместная Католическая Церковь придает огромное значение духовному образованию молодежи, а потому большинство несовершеннолетних в Южном Судане посещают католические учебные заведения. «В Томбуре, к примеру, католических школ больше, чем государственных, – отмечает миссионер. – Первые миссионеры ордена Комбони прибыли в Судан в 1842 году и сразу принялись строить школы и больницы, чтобы служить местному населению, все еще хранящему верность языческим верованиям, традициям и обрядам. Благодаря неустанным трудам миссионеров, большинство местных жителей со временем отказались от языческой веры и стали католиками».

Англиканские и реформаторские некатолические миссионеры прибывали в Судан с 1899 года.

Англиканская Церковь через свое миссионерское общество крестила десятки тысяч жителей за первые годы после своего появления в регионе. В настоящее время Епископальная Церковь Судана входит во всемирное сообщество Англиканских церквей и по численности прихожан занимает второе место после католиков в Судане и Южном Судане.

Объединенная Пресвитерианская Церковь, как часть Всемирного сообщества реформатских Церквей, начала свою работу в Судане в 1900 году. Миссионеры из многих других реформатских и евангелических деноминаций, таких как Суданская Церковь Христа, прибывали в страну в течение 20-го века и оседали преимущественно на юге. Мусульмане находятся в меньшинстве среди религиозных общин Южного Судана, причем многие из них жили на этой территории еще до обретения независимости от Судана. Значительная часть населения все еще хранит верность традиционным языческим культам (преимущественно анимистического толка) с некоторыми вариациями от племени к племени и от общины к общине.

Население страны все еще страдает от голода и недоедания из-за постоянных проблем продовольственного обеспечения, усугубляемых политической нестабильностью. «Хотя у нас есть свидетельства постепенного процесса восстановления и обретения зрелости этой молодой страной, общая ситуация все еще остается тревожной, – признает отец Кристофер. – Более половины населения балансирует на грани голода, поскольку страна никак не может гарантировать продовольственную безопасность, при этом около двух миллионов детей страдают от недоедания».

Политическая, экономическая и социальная нестабильность в Южном Судане в основном объясняется длительным личным конфликтом между президентом Сальвой Кииром из крупнейшего племени динка, и его заместителем Риеком Мачаром, выходцем из племени нуэр. Эти два заклятых врага посетили Ватикан в 2019 году, и там Папа Франциск целовал им стопы и молил о мире. Ныне только 4-5% населения Южного Судана обеспечены электричеством, а современное и надежное водоснабжение практически отсутствует, при этом страна очень богата природными ресурсами, в том числе золотом, алмазами и нефтью. Тем не менее, эти ресурсы практически не осваиваются из-за неразвитой инфраструктуры и политической, военной и социальной нестабильности.

Огромным препятствием для развития Судана – еще до отпадения от него независимого государства Южный Судан – стал конфликт в регионе Дарфур на западе страны. В этом конфликте с 2003 по 2009 год погибли не менее 400 тысяч человек и еще около двух миллионов лишились крова и бежали из родных мест. Несмотря на мирное соглашение, подписанное в Эфиопии в 2018 году, в регионе сохраняется довольно сильная межплеменная напряженность. Боевые действия между соперничающими группами ополченцев возобновились в Южном Судане в августе 2022 года. Из-за боев приходилось несколько раз переносить всеобщие выборы в стране – на данный момент они запланированы на конец 2024 года. Южный Судан обрел независимость после почти 30-летней войны в 2011 году, а его столицей стала Джуба, где в настоящее время проживает не менее 50 племенных групп. Женщины здесь рожают в среднем 5-6 детей, а средняя продолжительность жизни составляет менее 60 лет.