В воскресенье Церковь в США будет молиться о жертвах бытового насилия

В воскресенье 18 октября в архиепархии Чикаго (США) будет совершена специальная Месса обо всех жертвах домашнего насилия. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Божественную литургию в местном кафедральном соборе возглавит о. Чарльз В. Дам, директор епархиального управления по борьбе с бытовым насилием (ACDVO). Учитывая ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, на богослужении будут присутствовать максимум 200 человек, предварительно заявивших о своём участии, однако все желающие смогут следить за литургией в прямом эфире епархиального канала YouTube.

«Домашнее насилие, – отметил архиепископ Чикаго кардинал Блейз Джозеф Супич, – находится в явном противоречии с социальной доктриной Католической Церкви, ибо оно лишает пострадавших достоинства и ставит под угрозу их жизнь. Любая форма насилия в отношении другого человека никогда не может быть оправдана, и Церковь может сыграть важную роль в разрыве порочного круга бытового насилия». Епископы, священники, приходские сотрудники и педагоги «нередко первыми встречаются с жертвами и могут предложить им утешение, помощь и поддержку», подчеркнул американский кардинал.

Комментируя инициативу поместной Церкви, о. Дам отметил, что пандемия COVID-19 ещё сильнее ударила по жертвам бытового насилия, потому что «теперь они больше обречены на домашнюю изоляцию, и часто – из-за финансовых проблем – их партнёры становятся более жестокими». На протяжении многих лет архиепархия осуществляет комплексную программу помощи в 175 приходах по всему Чикаго, в то время как в более чем 100 церквях епархиальное управление по борьбе с бытовым насилием назначило для пострадавших специальных ассистентов.

В Соединённых Штатах месяц октябрь посвящён повышению осведомленности о домашнем насилии – бедствии, о масштабе которого в стране говорят тревожные данные: каждая четвёртая женщина и почти каждый десятый мужчина в течение всей своей жизни страдают от сексуального, физического или вербального насилия со стороны партнёра. Более того: 11 миллионов женщин и пять миллионов мужчин заявили, что они впервые подверглись таким формам насилия, не достигнув совершеннолетия. Домашнее насилие включает в себя любой вид поведения со стороны одного из партнёров для «сохранения власти и контроля над другим посредством физического, эмоционального, сексуального или финансового насилия, принуждения, лишения или запугивания», – сообщается на сайте архиепархии Чикаго.