В воскресенье Церковь Италии помолится об утонувших мигрантах

11 июля, в праздник святого Бенедикта, покровителя Европы, Католическая Церковь в Италии будет возносить заупокойные молитвы о мигрантах и беженцах, погибших в Средиземном море и на сухопутных маршрутах.

Итальянский епископат обратился с просьбой ко всем приходам страны почитать в следующее воскресенье специальную молитву обо всех мигрантах, и в особенности о тех из них, кто погибли в море, отправившись на поиски будущего с надеждой». Эти трагедии, говорится в сообщении прелатов, «пробуждают совесть и заставляют нас со всей ясностью взглянуть на феномен миграции». Согласно данным Всемирной организации по миграции (IOM), за первые пять месяцев 2021 года в Центральном Средиземноморье утонули 632 мигранта, что на 200% больше по сравнению с прошлым годом. Это значит, что каждый день погибает по меньшей мере четыре человека, говорится в сообщении Итальянской епископской конференции:

«К сожалению, к ним следует добавить жертв последних трагических кораблекрушений и на других морских путях, включая Канарские острова, где за последний год произошла огромная эскалация, а также многих братьев и сестёр, погибших в пустыне Сахара, в Ливии и на Балканах».

Приводя слова, произнесённые Папой Франциском по случаю молитвы Angelus 13 июня, итальянские прелаты подчеркивают, что «Средиземноморье стало самым большим кладбищем Европы», и призывают верующих «открыть сердца для беженцев». Епископы просят церковные общины «не забывать о тех, кто нашёл свою смерть, пытаясь добраться до итальянских и европейских берегов». Поэтому молитва верных на Святой Мессе в следующее воскресенье «будет поводом почтить память погибших, а также призвать каждого христианина быть вестником мира и учителем цивилизации, по примеру святого покровителя Европы», – подчёркивается в коммюнике.

Источник: Vatican News