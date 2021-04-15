В воскресенье Папа снова поприветствует верных из окна Апостольского дворца

18 апреля Папа Франциск проведет краткую воскресную встречу с верующими по случаю полуденной молитвы «Царица Небесная», которая в пасхальное время возносится вместо «Ангелуса».

В очередной раз некоторые послабления антиковидных ограничений позволят верным присутствовать на площади Святого Петра и присоединиться к молитве Папы, которую он произносит из окна своего кабинета в Апостольском дворце, — хотя невозможно сказать, как долго будут действовать эти послабления.

Вот уже более года ограничительные меры, принятые властями Италии в связи с пандемией, препятствуют регулярным встречам Папы с паломниками.

Эти меры отменялись и вновь вводились несколько раз: во время первого локдауна площадь Святого Петра пустовала с 8 марта по 24 мая, а воскресная молитва транслировалась из частной библиотеки Св. Отца в Апостольском дворце.

Затем Папа вновь стал благословлять верующих из окна своего кабинета – это продолжалось нескольких месяцев.

20 декабря доступ на площадь вновь был закрыт до 7 февраля и затем открыт до 14 марта.

С 21 марта воскресные встречи со Святейшим Отцом снова прекратились – почти на месяц.



Источник: Vatican News