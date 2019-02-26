В воскресенье Папа Франциск посетит очередной приход в Римской епархии

Сообщается, что в предстоящее воскресенье, 3 марта, во второй половине дня Папа Франциск посетит приход Св. Криспина в городе Витербо (регион Лацио, в 100 км на север от Рима). В программе визита Святейшего Отца — встреча с детьми и молодежью с ответами на вопросы; беседа с родителями недавно крещеных детей и детей, которые вскоре будут крещены; общение в приходском доме с тридцатью бездомными, не имеющими средств к существованию. Затем Понтифик приветствует благотворителей и волонтеров и посетит больных и инвалидов. Папа также лично исповедает тех, кто этого пожелает, и возглавит служение Св. Мессы в приходском храме. Этот визит Папы будет 19-м по счету в пределах Римской епархии.

По материалам Vatican News